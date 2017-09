Neuenburg Ein Fest rund um die tolle Knolle

Die tolle Knolle steht im Mittelpunkt: Am Dienstag, 3. Oktober, findet von 11 bis 18 Uhr die zehnte Ausgabe des Neuenburger Kartoffelmarkts auf und rund um den Rathausplatz statt. Hinzu kommt ein weitläufiger Stadtflohmarkt in der Innenstadt. Die Einzelhändler des Gewerbevereins haben sich zum verkaufsoffenen Feiertag ebenfalls einiges einfallen lassen. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Neuenburg am Rhein. „Nach dem überwältigenden Zulauf im vergangenen Jahr können wir auf einen noch größeren Zuwachs blicken“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Noch nie sei das Interesse am Kartoffelmarkt und dem Stadtflohmarkt so groß gewesen wie in diesem Jahr. Aussteller aus der gesamten Region seien am Tag der Deutschen Einheit in Neuenburg präsent.

Kunst und Krempel an 220 Ständen

Mit etwa 220 Flohmarktständen gehört der Neuenburger Stadtflohmarkt zu den größeren Veranstaltungen rund um Kunst und Krempel dies- und jenseits des Rheins. Auch der Kartoffelmarkt erfreue sich immer größerer Beliebtheit. So könne wieder die Metzgerstraße mit einbezogen werden, welche das Angebot an Speisen und Getränken erweitere.

Gerichte rund um die Kartoffel

Hier dreht sich bei den meisten Ständen kulinarisch alles um die tolle Knolle mit Namen Kartoffel. Viele verschiedene Kartoffelgerichte wie Kartoffelspiralen, Kartoffelnudeln, Speckkartoffeln, gefüllte Ofenkartoffeln, Gnocchi, Kartoffelpuffer, Kartoffelsuppe, Maccairekartoffeln, Kartoffelgratin und weitere Speisen stehen auf der Speisekarte.

Der Marktverkauf selbst weite sich in diesem Jahr mit altbekannter und auch neuer Angebotspalette über den Rathausplatz in die Schlüsselstraße aus.

Von Herbstdeko über Zierkürbis bis Bauernbrot

Passend zum Herbst wird eine große Palette von Speise- und Zierkürbissen, herbstlich gestalteten Dekorationsartikeln sowie verschiedenen Obst- und Gemüsesorten aller Art angeboten. Hinzu kommt ein vielfältiges Angebot von lokalen und regionalen landwirtschaftlichen Produkten, wie zum Beispiel Bauernbrot, Wurst- und Käsesorten und selbstgemachte Teigwaren. Auch Kartoffeln können bei verschiedenen Anbietern geordert werden.

Ein Infostand gibt Tipps zum Thema „Gesunde Ernährung“. Für Kinder wird es ab 13 Uhr eine Bastelecke mit Kartoffeldruck und Kürbisschnitzen auf dem Rathausplatz geben. Hier können Kinder entweder Kartoffeldruck-Bilder erstellen oder einem kleinen Kürbis lustige Grimassen verpassen.

Der Club der Köche aus Freiburg im Breisgau beteiligt sich mit einer besonderen Spendenaktion und speziellen Gerichten rund um die Kartoffel auf dem Plateau vor dem Rathaus.

Ausstellung zur Landesgartenschau 2022

Des Weiteren ist die Ausstellung zur Landesgartenschau 2022 ab 13 Uhr in den Räumen des Rathausplatzes 6 geöffnet. Vor dem Gebäude präsentiert sich die Energieagentur Freiburg mit einem Informationsstand zum Thema Sanierungsmanagement.

Verkehrsbeschränkungen wegen Markt

Am Montag, 2. Oktober, beginnt ab 20 Uhr die Sperrung der verschiedenen Innenstadtbereiche. Die betroffenen Verkehrsflächen werden bis Dienstag, 3. Oktober, gegen 20 Uhr für den Fahrverkehr voll gesperrt. In den Veranstaltungsbereich einmündende Straßen werden für den Fahrverkehr ebenfalls gesperrt; der Anliegerverkehr bis zum Veranstaltungsgelände ist möglich. Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Aldi Parkplatz an der Colmarer Straße oder bei den Einkaufszentren an der Max-Schweinlin-Straße.