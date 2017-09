Neuenburg „Ein klares Bekenntnis zum Standort Neuenburg“

Neuenburg am Rhein (mps). Angetan von der modernisierten Geschäftsstelle der Sparkasse in Neuenburg zeigten sich die geladenen Gäste bei der Wiedereröffnung. Der Vorstand der Sparkasse unterstrich, man habe mit der Modernisierung neue Maßstäbe mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung, aber auch bei den Möglichkeiten der Kundenbetreuung gesetzt.

Positive Rückmeldungen

Sparkassendirektor Ulrich Feuerstein und seine Vorstandskollegen Peter Blubacher und Patrick Glünkin haben mit ihren Vorgaben wohl alles richtig gemacht. Denn zumindest fielen die Rückmeldungen der Kunden und am Abend der offiziellen Einweihung die der geladenen Gäste ausschließlich positiv aus. „Wir haben mit Unterstützung des Verwaltungsrats die Hülle fertiggestellt. Jetzt gilt es, der Geschäftsstelle die Seele einzuhauchen“, appellierte Feuerstein an das Neuenburger Team und an die Kunden.

Die Sparkasse Markgräflerland sei eine Flächen-Sparkasse, die von vielen Kommunen getragen werde, erklärte Weils Oberbürgermeister und Verwaltungsrats-Vorsitzender Wolfgang Dietz. Mit der Erneuerung und Modernisierung wolle man der guten Entwicklung der Stadt Neuenburg Rechnung tragen, betonte er und nannte das Engagement „ein klares Bekenntnis zum Standort“ dieser Trägergemeinde.

Barrierefreiheit

Mit dem Umbau habe man auch einer Vereinbarung des Sparkassenverbands mit den Interessensverbänden der Menschen mit Handicap Rechnung getragen. Dietz verwies dabei auf das Leitsystem für Sehbehinderte, die Technik für Schwerhörige und andere Techniken im Sinne der Barrierefreiheit.

Geschäftsstellenleiter Julian Geng bedankte sich nicht nur bei seinem Team für die Unterstützung während der Umbauphase und des Umzugs, sondern auch bei den Kunden, die geduldig so manchen Engpass durch die provisorische Unterbringung ertragen mussten.

Geng ist seit drei Monaten neuer Geschäftsstellenleiter in Neuenburg, zuvor leitete er drei Jahre die Filiale in Buggingen.

Projekte zur LGS 2022

In einer Talkrunde mit Neuenburgs Bürgermeister Joachim Schuster und den Vorstandsmitgliedern unterstrich Schuster die großen Veränderungen, die in den kommenden drei Jahren mit Blick auf die Landesgartenschau auf die Innenstadt und das Rheinufer zukommen werden. Viele Neubauten, darunter das 3000 Quadratmeter große Areal zwischen Metzgerstraße und Schlüsselstraße, tragen laut Rathauschef zur Neugestaltung bei. Er kündigte die Bebauung ab 2019 an.

Mit diesen Projekten wolle die Stadt auf die alte Bebauung reagieren, als in den 1950er Jahren aus Trümmern die Stadt wieder recht einfach aufgebaut wurde. Seither habe die Zähringerstadt eine fulminante Entwicklung genommen: Lebten nach dem Krieg nur 2000 Menschen in der zerstörten Stadt, so seien es heute 12 500 Personen. Die Zahl der Arbeitsplätze habe sich mit heute 4500 mehr als vervierfacht.

Wo andere Geldinstitute ihre Filialen schließen, sei die Sparkasse Markgräflerland einen anderen Weg gegangen, betonte Feuerstein, und sagte: „Wir müssen dort sein, wo gearbeitet wird. Verstehen Sie das als klares Bekenntnis für Neuenburg und seine Einwohner.“

Musterfunktion

Die vielen technischen Finessen stellte Vorstandskollege Glünkin vor und unterstrich die Musterfunktion für kommende Projekte wie den Neubau der Hauptgeschäftsstelle in Müllheim. Gleichzeitig sei auch der energetischen Sanierung und den Forderungen des Brandschutzes Rechnung getragen worden, ergänzte Blubacher.

Feuerstein hob aber nicht nur auf die Anforderungen durch die Digitalisierung ab; er begreift die Geschäftsstelle auch als Kommunikationsort für persönliche Beratungen und als Treffpunkt für die Menschen.