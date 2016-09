Mit Schwung schlagen die Mägde und Knechte ihre Sicheln in das Scheunentor, wo sie bis zur nächsten Ernte hängen bleiben. Damit ist auch der für Zugezogene seltsam klingende Name „Sichlehenki“ schnell erklärt. Bereits zum zehnten Mal hat der Heimat- und Dorfpflegeverein gemeinsam mit der Trachtenkapelle Steinenstadt zur „Sichlehenki“ eingeladen. Von Alexander Anlicker Neuenburg-Steinenstadt. Der Neuenburger Ortsteil erinnert mit dem Fest an seine Ursprünge als Bauern- und Fischerdorf, auch wenn nur noch wenige Menschen in der Landwirtschaft tätig sind. Während heute riesige Mähdrescher das Getreide auf den Feldern einfahren, waren bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch zahlreiche Arbeitskräfte auf dem Feld gefragt. Wenn dann die Getreideernte eingebracht war, lud der Bauer Mägde, Knechte, Erntehelfer und Tagelöhner zum großen Erntedankfest – zur Sichlehenki - auf den Hof ein. In der Oberrheinebene markierte der St. Bartholomäus-Tag (24. August) in der Regel das Ende der Getreideernte. Wegen der Urlaubszeit ist man in den vergangenen Jahren aber etwas nach hinten gerutscht, denn die beiden Vereine bieten zur „Sichlehenki“ rund 80 Helfer auf. Diese sorgten für ein rundum gelungenes Fest, was sich auch in den Besucherzahlen widerspiegelt. „Mir henn geschtern z’Obe schön Betrieb gha“, freute sich die Schriftführerin des Heimat- und Dorfplegevereins, Karin Waiz, am Sonntagmittag über den gelungenen Auftakt am Vorabend. Schon am Samstag genossen die zahlreichen Festbesucher den lauen Sommerabend unter den mit bunten Lichterketten geschmückten Lindenbäumen auf dem Kirchplatz. Der Umzug von der Hauptstraße vor dem „Salmen“ auf den Kirchplatz hat sich gelohnt. Weiter ging’s am Sonntagmorgen mit einem Festgottesdienst mit Pfarrer Dieter Maier in der St. Barbara-Kirche, den der Gesangverein Steinenstadt musikalisch umrahmte. Im Anschluss daran sorgte der Musikverein Malsburg-Marzell mit einem Frühschoppenkonzert für musikalische Unterhaltung. Die „Sichlehenki“ ist aber mehr als ein Dorffest. Sie ist zugleich eine bunte Brauchtumsschau, die das dörfliche Leben von vor 50 oder 100 Jahren aufzeigt. In der Bauernküche gab’s Speckbrot mit handgemachter Butter aus dem Butterfass. Besonderer Blickfang war ein alter Küchenschrank und ein alter Holzherd. Direkt neben der Bauernküche zeigten die Mitglieder des Vereins Grißheim aktiv, wie aus Äpfeln mithilfe einer handbetriebenen Presse frischer Apfelsaft wird. Entlang der Kirchstraße hatten die Mitglieder der Traktorenfreunde Markgräflerland ihre „Schätzchen“ aufgestellt. Höhepunkt war der Brauchtumsumzug durch das Dorf. Neben den Mitgliedern des Heimat- und Dorfpflegevereins, die mit bäuerlicher Arbeitskleidung und -geräten den Weg nach der Ernte vom Feld zurück auf den Hof darstellten, bereicherten die Trachtengruppe des Bauernvereins Hardt bei Villingen-Schwenningen sowie die Schliengener Landfrauen und die Trachtengruppe aus Kandern den bunten Umzug.