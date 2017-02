Neuenburg am Rhein. Eltern von Viertklässlern stehen bald vor einer wichtigen Entscheidung: Welche Schule ist die beste für mein Kind? Vor diesem Hintergrund öffnete die Mathias-von-Neuenburg Schule am Freitag ihre Türen und bot Eltern und künftigen Fünftklässlern ein abwechslungsreiches und informatives Programm: Es wurden Boote, Blumen und Hasen gebastelt, Pfefferminzbonbons hergestellt, gordische Knoten gelöst und Feuer gespuckt – und ganz nebenbei auch manches wissenschaftliche Rätsel erkundet. Außerdem konnten Bananenmilch und Muffins hergestellt und verkostet sowie die Computerräume getestet werden. Die Fächer Französisch und Englisch boten abwechslungsreiche Lernspiele und einen Tea-Room an. In den Turnhallen gab es einen Fitnesstest, während die Schulsanitäter erklärten, was bei einem Notfall zu tun ist. Der Schulchor unterhielt musikalisch. Auch für Verpflegung war gesorgt, es gab ein reichhaltiges Büfett und Cocktails.

Die Mathias-von-Neuenburg Schule ist ein Schulverbund aus Realschule und Werkrealschule. Beide Schulen haben zwar ein eigenständiges Programm, aber viele gemeinsame Arbeitsgemeinschaften, wie die Mountainbike-AG oder die Schulsanitäter. Die Realschule bietet ein besonderes Schulprofil mit dem Schwerpunkt Sport, Sprachen und Kunst, während die Werkrealschule die Schüler individuell begleitet, den Übergang in das duale Ausbildungssystem vorbereitet und somit die Grundlage für eine gelingende Berufsausbildung schafft, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.

Mit einem Werkrealschulabschluss kann ebenso wie mit der mittleren Reife der Realschule auf berufliche Gymnasien gewechselt werden.