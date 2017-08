Neuenburg Fünf Verletzte und zweimal Totalschaden

Nachrichten-Ticker

23:53 Südkorea: Nordkoreanische Rakete fliegt über Japan hinweg

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas eine Rakete über Japan hinweg geschossen. Die Rakete sei am frühen Morgen von einem Gebiet nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab des südkoreanischen Streitkräfte mit.

23:51 Kinder spielen mit Streichhölzern - Elternhaus brennt ab

Zapel - Zwei Kinder haben in Zapel bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dachboden gezündelt und dadurch ihr Elternhaus zerstört. Der zehnjährige Junge und seine sieben Jahre alte Schwester hatten laut ersten Erkenntnissen die abgebrannten Streichhölzer in einen Papierkorb geworfen, teilte die Polizei mit. Feuer brach auf dem Dachboden aus. "Die Flammen griffen schnell auf den Dachstuhl des Wohnhauses über." Das Haus brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Der Familienvater erlitt leichte Verletzungen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 150 000 Euro.

23:46 Berichte: Nordkorea schießt offenbar Rakete über Japan hinweg

Tokio - Nordkorea scheint nach unbestätigten japanischen Berichten eine Rakete über den Nordosten Japans hinweg Richtung Pazifik geschossen zu haben. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf die japanische Regierung. Drei Teile der Rakete sollen im Pazifik 1180 Kilometer östlich der nördlichsten japanischen Hauptinsel Hokkaido niedergegangen sein.

23:01 Trump macht sich in Texas Bild von Hochwasserlage

Corpus Christi - US-Präsident Donald Trump will sich gemeinsam mit First Lady Melania morgen ein Bild von der Hochwassersituation in Texas machen. Der Präsident hatte zuvor erklärt, er wolle mit seinem Besuch nicht die Rettungsarbeiten stören. Deshalb wird Trump nicht in den am schlimmsten betroffenen Regionen erwartet. "Das sind Niederschläge von historischem Ausmaß", sagte Trump. Er gehe davon aus, dass die Bekämpfung der Fluten teuer werde. Nachdem es bereits zwei Todesopfer gibt, wächst die Befürchtung, dass erheblich mehr Menschen durch die Fluten ums Leben gekommen sein könnten.

22:54 Facebook-Chef Zuckerberg heißt zweite Tochter willkommen

Menlo Park - Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan haben eine zweite Tochter bekommen. Der Facebook-Gründer verkündete die Ankunft von Töchterchen August in einem Facebook-Eintrag. Die Eltern hießen das Baby mit einem Brief willkommen, wie zuvor bei der Geburt von Töchterchen Maxima Ende 2015. Sie solle vor allem ihre Kindheit genießen, nach draußen gehen und spielen, an Blumen riechen und herumlaufen. Kindheit sei eine "magische" Zeit, schreiben die Eltern. Erst kürzlich hatte Zuckerberg verkündet, nach der Geburt eine längere Babypause einzulegen.