Die Turnerinnen des Kreisgymnasiums Neuenburg nahmen am Bezirksfinale des Schulwettkampfs „Jugend trainiert für Olympia“ in der Disziplin Gerätturnen für die Klassenstufen 8 bis 10 in Lahr teil. Die Gymnasiastinnen Isabelle Rath (v.l.), Saskia Rabeler, Sophia Schwab, Amelie Seiler und Anna Klara Köhler hatten sich am Kreisfinale im Dezember in Neuenburg mit einem vierten Platz für das Bezirksfinale qualifiziert. Beim Bezirksfinale turnte das Team die Pflichtübungen P6 und P7 des Deutschen Turnerbundes am Boden, Schwebebalken, Reck und Sprung. Verletzungsbedingt musste eine Turnerin den Wettkampf vorzeitig beenden. Die Turnerinnen erkämpften sich den fünften Platz und verpassten mit 0,40 Punkten nur knapp einen Qualifikationsplatz. Foto: zVg