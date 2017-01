Nachrichten-Ticker

01:45 Trump verteidigt Einreiseverbote

Washington - US-Präsident Donald Trump hält trotz Kritik und Gerichtsentscheidung an seinem Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern fest. Dies sei kein muslimischer Bann, wie die Medien es falsch berichteten, sagte Trump. Es gehe nicht um Religion - "es geht um Terror und darum, unser Land zu schützen". Menschen unter anderem aus Syrien und dem Iran dürfen dem Erlass zufolge nicht mehr in die USA einreisen. Am Wochenende waren so viele Menschen bei der Einreise gleich am Flughafen aufgehalten worden. Einer Gerichtsentscheidung zufolge, dürfen sie aber zunächst nicht zurückgeschickt werden.

01:25 Basejumper im Schwarzwald nach Sprung schwer verletzt

Freiburg - Ein Basejumper ist bei einem Sprung in eine Schlucht im Schwarzwald schwer verletzt worden. Der Fallschirm des 40-Jährigen öffnete sich nicht richtig und der Belgier stürzte knapp 35 Meter tief in die Ravennaschlucht. Das teilte die Bergwacht mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

00:29 Schulz wirft Trump Missachtung von Grundwerten vor

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die elementaren Grundwerte der westlichen Gemeinschaft zu missachten. Trump laufe "mit der Abrissbirne durch unsere Grundwerteordnung", sagte Schulz in der ARD-Sendung "Anne Will". Dass der US-Präsident schon in der ersten Woche seiner Amtszeit von einem Gericht gestoppt werden müsse, zeige ja, was da los sei. Ein Gericht hatte das von Trump erlassene pauschale Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern teilweise gestoppt.

00:24 Tarifverhandlungen für Länder gehen in die zweite Runde

Potsdam - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen heute in Potsdam in die zweite Runde. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich beim Auftakt Mitte Januar kompromissbereit gezeigt. Gleichzeitig machte die Tarifgemeinschaft deutscher Länder deutlich, dass sie die Gewerkschaftsforderung von insgesamt sechs Prozent mehr Lohn für deutlich zu hoch hält. Ein Durchbruch wird frühestens in der dritten Verhandlungsrunde vom 16. Februar an erwartet.

23:34 Martin Schulz nimmt Arbeit als SPD-Kanzlerkandidat auf

Berlin - Martin Schulz soll für die SPD im Bundestagswahlkampf punkten. Der Parteivorstand hat den früheren Europa-Politiker einstimmig als Spitzenkandidaten und auch als neuen Vorsitzenden nominiert. Er wolle die "hart arbeitenden Menschen" in den Mittelpunkt seiner Politik stellen, sagte Schulz in einer ersten Rede als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel von der CDU. Den anderen Parteien bot Schulz für den Wahlkampf ein Fairnessabkommen gegen gefälschte Meldungen und Verleumdungen an.