Neuenburg Gute Stimmung trotz Wetterkapriolen

Die Achtklässler des Kreisgymnasiums Neuenburg verbrachten mit ihren Klassenlehrern ein einwöchiges Ski-Landschulheim auf dem Feldberg.

Heftiger Regen im Rheintal ließ die Schüler und besonders die begleitenden Sport-und Skilehrer hoffen, dass dieser sich in der Höhe in Schnee verwandeln würde. Tatsächlich segelte im Höllental großflockiger Schnee zu Boden, sehr zum Leidwesen des Busfahrers, der sich mit seinem Anhänger an einem bereits querstehenden Lastwagen vorbeischlängeln musste.

Das Ziel, die DJH Hebelhof auf der Feldberg-Passhöhe, wurde trotzdem planmäßig erreicht. Nach Zimmerbezug, Ski-Ausleihe und Abendessen war das erste Outdoorerlebnis, eine Nachtwanderung mit Gruppen-Aufgaben zu meistern. In den folgenden drei Tagen stand Skifahren oder Snowboard fahren lernen mit der Skischule On Snow auf dem Programm.

Bereits skifahrende Schüler wurden von den eigenen Sportlehrern, die von den zwei Skimentoren David Budde und Fabrizio Briem aus der 10c tatkräftig unterstützt wurden, betreut. Mit verschiedensten Übungen wurde die Technik verfeinert und mittels Videoanalyse anschaulich gezeigt, wo es noch Optimierungsmöglichkeiten gibt.

Für diese Gruppe stand auch das Erlernen der Langlauf-Skatingtechnik auf dem Programm, mit anschließendem langläuferischen Erklimmen des Herzogenhorns. Bei bereits zuziehendem Wetter wurde dort oben auf der Loipe noch der obligatorische Biathlon-Wettbewerb absolviert: geschossen wurde mit Schneebällen auf Hütchen, liegend und stehend, inklusive Strafrunden bei Nicht-Treffen.

Am letzten Tag durften alle Schüler, die Anfänger, die inzwischen keine mehr waren, und die Könner gemeinsam bestimmte Pisten des Skigebiets in Dreiergruppen eigenständig befahren und dies auch genießen: nach einer Woche mit reichlich Schneefall sowie einem Tag Dauerregen mit Wasserski-Fahren schien am Freitag die Sonne und sorgte für einen krönenden Abschluss einer erlebnisreichen Woche, die den Klassen 8a und 8b sehr gut gefallen hat.