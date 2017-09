Neuenburg „Haben nur dieses eine Mittel“

Von Alexander Anlicker

Der Neuenburger Gemeinderat hat mehrheitlich die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts für das Anwesen Friedhofstraße 3 beschlossen. Bei der Abstimmung stimmten 13 Ratsmitglieder dafür, Stadtrat Christoph Ziel dagegen und sieben Stadträte enthielten sich.

Neuenburg am Rhein. Die Stadt kann in einem Sanierungsgebiet das Vorkaufsrecht ausüben, wenn vor dem Notar ein Kaufvertrag zustande kommt. In diesem Fall hat die Eigentümerin das Anwesen verkauft, und die Stadt möchte nun in diesen Kaufvertrag einsteigen.

So weit, so gut – wäre da nicht die Differenz zwischen dem Marktwert und dem vom Gutachterausschuss ermittelten Verkehrswert. Angesichts des derzeit so gut wie leer gefegten Wohnungsmarktes kann die Eigentümerin das Häuschen samt dem 514 Quadratmeter großen Grundstück für 295 000 Euro verkaufen. Der Verkehrswert liegt laut Gutachten jedoch nur bei 196 000 Euro.

„Der Gesetzgeber hat uns vorgegeben, Wohnraum im Innenbereich zu schaffen und diesen aufzuwerten“, hob Bürgermeister Joachim Schuster den Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ hervor. Leider habe der Gesetzgeber es versäumt, den Kommunen entsprechende Werkzeuge in die Hand zu geben, sagte der Rathauschef. Einzige Ausnahme ist die Ausübung des Vorkaufsrechts, wenn ein Sanierungsgebiet vorliegt.

Die Stadt habe zwei Möglichkeiten: Sie nutzt das Vorkaufsrecht und verständigt sich mit dem Eigentümer auf einen Kaufpreis, oder sie stimmt dem Verkauf nicht zu, und der Kaufvertrag wird nichtig.

Verhandlungsbasis für die Stadt ist der Verkehrswert von 196 000 Euro. Darüber hinaus gebe es noch einen Spielraum von zehn bis 15 Prozent nach oben, erklärte Schuster. Mehr gehe nicht, da es sonst vom Land keine Fördermittel aus dem Sanierungsprogramm gebe, erklärte Schuster.

Die Stadt müsse mit Steuergeldern sparsam wirtschaften, ergänzte er. Zudem sei es auch Aufgabe der Kommune, Spekulation und Preistreiberei zu verhindern.

„Mir fehlen noch Hintergrundinformationen, mir fällt es schwer, mich zu entscheiden“, machte Stadträtin Doris Reese den Zwiespalt für die Gemeinderäte deutlich.

„Wir haben leider nur dieses eine Mittel“, betonte der Bürgermeister und ergänzte: „Wir werden immer wieder an dieses Thema kommen, dass wir in privates Eigentum eingreifen müssen, um die Ziele der Stadtentwicklung zu erreichen.“

Letztlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts und beauftragte die Verwaltung, auf Basis des Verkehrswerts von 196 000 Euro mit der Eigentümerin zu verhandeln.