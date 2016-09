Neuenburg. An diesem Wochenende findet der VW Pfister-Cup in der Sporthalle der Zähringerschule in Neuenburg statt. Dieses Turnier bietet eine letzte Möglichkeit der Standortbestimmung, bevor zwei Wochen später die neue Handball-Saison startet. Ausrichter ist die HG Müllheim/Neuenburg. Am Samstag, 3. September, starten die Herren der HG in ihr Turnier (Beginn 11 Uhr, Ende gegen 18.30 Uhr), die Damen spielen am Sonntag, 4. September (Beginn 10 Uhr, Ende gegen 19 Uhr). Für Bewirtung ist gesorgt. Teilnehmende Mannschaften bei den Herren am Samstag: HSG Ettlingen/Bruchhausen (D), ESV Weil (D), A.S.L.J Hildesheim (FR), HG Müllheim/Neuenburg (D). Teilnehmende Mannschaften Damen am Sonntag: TSV Rintheim (D), TB Kenzingen (D), HSG Freiburg III (D), HB Gray (FR), HG Müllheim/Neuenburg.