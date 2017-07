Neuenburg Jahresabschluss der LGS 2022 vorgestellt

Neuenburg am Rhein (anl). Der Aufsichtsrat der Landesgartenschau 2022 GmbH wurde vom Neuenburger Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung entlastet. Zuvor hatte Geschäftsführer Stefan Laasch den Jahresabschluss 2016 vorgestellt. Zudem hat der Gemeinderat Bürgermeister Joachim Schuster ermächtigt in der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss und die Prüfung zu genehmigen sowie der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einer Bilanzsumme von rund 705 000 Euro und einem Jahresfehlbetrag von etwa 110 000 Euro (Planansatz: 137 800 Euro) ab. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Durch Fortschreiben der Planungen für die Daueranlagen wurde ein Vermögen in Höhe von rund 146 000 Euro geschaffen.

Ferner beschloss der Gemeinderat der Landesgartenschau 2022 ein so genanntes zinsloses Trägerdarlehen in Höhe von einer Million Euro zu gewähren. Damit sparen sich einerseits die LGS Kreditzinsen und andererseits die Stadt Neuenburg ein so genanntes Verwahrentgelt (negative Zinsen), da die Stadt derzeit über einen außergewöhnlich hohen Stand an liquiden Mitteln verfügt.