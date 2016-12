Zum Weihnachtskonzert war die Aula des Kreisgymnasiums Neuenburg (KGN) gut gefüllt und das gespannte Publikum, darunter auch Neuenburgs Bürgermeister Joachim Schuster, der sich zur Freude der Schüler die Ehre gab, erwartete ein bunt gemischtes Programm.

Neuenburg am Rhein. Alle Musik-AGs des KGN sowie einige Solisten sorgten für einen kurzweiligen Abend, den höchst originell der Oberstufenkurs „Literatur und Theater“ (Susanne Krummrich) mit einer Parodie auf die Finalsendungen des Eurovision Song Contests gekonnt und mit Witz eröffnete.

Liebevoll kostümiert und mit selbst gemalten Bühnenbildern brachte der Unterstufenchor unter der Leitung von Joachim Fischer das Musical „Der Schweinachtsmann“ zur Aufführung. Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache, und auch das Publikum durfte ein bisschen mitspielen.

Hanna Hess und Sophie Pfeif (Klasse 7b) spielten äußerst schwungvoll den „Trepak“ aus dem Nussknacker vierhändig auf dem Flügel. Anschließend sang die Klasse 7b (Charlotte Well) drei weihnachtliche Lieder, gefolgt von Luis Helfrich und Felix Buck (6b), die unter anderem „Jingle Bells“ mit Schlagzeug und Klavier präsentierten.

Der letzte Programmpunkt vor der Pause war, wie Joachim Fischer betonte, ein besonderes Ereignis, denn alle Mitwirkenden des Abends spielten und sangen gemeinsam „Rudolph, the red-nosed Reindeer“, um sich zusammen auf Weihnachten einzustimmen.

Danach durfte das Publikum Jonathan Thomm begrüßen, einen ehemaligen Schüler und mittlerweile Musikstudent an der Hochschule Basel, der seine Konzertharfe mitgebracht hatte und seine Zuhörer mit einem modernen und einem barocken Musikstück in Weihnachtsstimmung versetzte. Letizia Lietz und Leah Melcher (beide 6a) brachten anschließend noch einige Klavierstücke zu Gehör.

Dann betrat der Mittelstufenchor (Leitung: Charlotte Well) die Bühne und bot ein abwechslungsreiches Programm, angefangen bei „Shalom chaverim“, dem hebräisch-jüdischen Friedenskanon, über Bruno Mars, die Scorpions („Wind of Change“ mit einem Flötensolo von Ricarda Wolf, 8a), einem Lied der „Kinder des Monsieur Matthieu“ bis hin zu „Santa Claus is coming to town“. Fischer begleitete am Klavier. Hier konnten die Zuschauer auch die neue Schulmode – T-Shirts und Pullover mit Schullogo – in allen Varianten bewundern.

Zum Schluss betrat die Big-Band unter der Leitung von Joachim Fischer die Bühne und begeisterte mit Titeln wie „Here, there and everywhere“, „I’ve got you under my skin“, „Happy“ und einigen mehr. Parcival Schneider erfreute mit einem gefühlvollen Solo auf dem Alt-Saxophon.

Der Dank der Veranstalter galt auch Eckhard Schwanzer, der sich wieder einmal mit Geduld und guter Laune um die Technik beim Weihnachtskonzert gekümmert hatte, sowie dem Förderverein, der traditionell die Bewirtung übernahm.