Eine bunte Erinnerung an den Neuenburger Kindersommer „Kiso“ 2016 wird auf jeden Fall bleiben: Ein Wandbild an der Unterführung der Westtangente, die die Mülhauser Straße mit dem Wuhrlochpark verbindet. Versteckt zwar, aber einen kleinen Umweg wert. Zumindest mit dem Velo. „Unterwasserwelten“ sei das Thema gewesen, auf das man sich gemeinsam geeinigt hatte, berichtete Gruppenleiter Edgar Hanko, der wie viele der anderen Betreuer früher selbst als Kind beim Kindersommer mitgemacht und Spaß an den gemeinsamen Sommeraktionen gefunden hat. Der Vorschlag, den tristen Beton mit schönen Bildern aufzufrischen, hat auch der Stadtverwaltung gefallen, die gerne das Okay gab. Und was sich jetzt da alles an der „Unterwasserwand“ versammelt hat: Meerjungfrauen und -männer, ein Tintenfisch, ein pausbäckiger „Nemo“ und eine verschmitzt dreinblickende Qualle. Ein farbenprächtiges Korallenriff ist auch zu sehen und ein Krebs und doch tatsächlich - ein Unterwasser-Pokemon! dp / Foto: Dorothee Philipp