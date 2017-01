Neuenburg am Rhein (anl). Bürgermeister Joachim Schuster begrüßte zu Beginn seiner Neujahrsansprache unter anderem die Bürgermeisterin der elsässischen Nachbargemeinde Chalampé, Martine Laemmlin, sowie Vertreter von Kirche, Wirtschaft und Schulen sowie die zahlreichen Neubürger. „Im Jahr 2016 haben wir über 900 Zuzüge in Neuenburg verzeichnet“, freute sich der Rathauschef.

Demokratie, Rechtsstaat und die Werte des Landes seien „der Gegenentwurf zu hasserfüllten Werten des Terrorismus. Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem Wohl aller dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines schweren Jahres zuversichtlich sein lässt“, zitierte Schuster in seiner Neujahrsansprache Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundespräsident Joachim Gauck: „Dieses Land verdient das Vertrauen seiner Bürger, auch gegenwärtig, da es mit ungelösten Problemen ringt. Dieses grundlegende Vertrauen haben unzählige mitbegründet: Unter anderem die vielen Ehrenamtlichen, die etwa Flüchtlingen helfen und damit zeigen, dass man das Fremde nicht ablehnen und abweisen muss, um das Eigene zu bewahren und zu leben.“

Zusammenhalt, Offenheit und Vertrauen seien wichtige Werte, um auch eine Stadt voranzubringen, betonte Schuster. Er warb um das Vertrauen der Bürger in das kommunalpolitische Handeln von Gemeinderat und Verwaltung, um Offenheit über die Inhalte des kommunalpolitischen Handelns und um den Zusammenhalt aller am kommunalen Geschehen Beteiligten. Nur so könnten die gesteckten Ziele auch erreicht werden.

Die Stadt stehe mit ihren Ortsteilen vor großen Herausforderungen und Chancen. Die Landesgartenschau 2022 sei der Motor für viele weitere Projekte und werde den Takt der Umsetzungen vorgeben. „Yes we can“ – „wir schaffen das“, hielt Schuster Skeptikern entgegen.