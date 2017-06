Neuenburg Markt und Läden locken

Grenzüberschreitender Bauernmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Johannisfest: An diesem Wochenende ist in Neuenburg einiges geboten.

Neuenburg am Rhein. Am Sonntag, 25. Juni, wird es wieder voll werden in der Neuenburger Innenstadt: Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet; es gibt verschiedene Aktionen der Einzelhändler.

Nahezu 30 Produzenten bieten beim gleichzeitig stattfindenden deutsch-französischen Bauernmarkt von 11 bis 18 Uhr ihre ökologisch hochwertigen Produkte auf dem Rathausplatz an. Zu kaufen gibt es Obst und Gemüse aus heimischem Anbau dies- und jenseits des Rheins von Betrieben, die sich zu besonderen Qualitätsstandards verpflichtet haben, so die Veranstalter. An den Ständen werden unter anderem Marmeladen und Säfte, Wurst, Kräuter und Gewürze, Honig, Brot, Käse, Wein, Flammkuchen, Merguez und Crêpes angeboten. Darüber hinaus gibt es nützliche Küchenhelfer sowie Floristik und Dekoartikel für Heim und Garten.

Zum Johannisfest wird am Samstag, 24. Juni, ab 19 Uhr in den Wuhrlochpark geladen. Am Abend spielt die Band „Paradise“ Pop-, Rock- und Soulklassiker. Bewirtet wird von der Stadtmusik Neuenburg und dem Ganterpavillon. Bei Einbruch der Dunkelheit erhellt ein Johannisfeuer die Nacht. Am Sonntag, 25. Juni, finden ab 11 Uhr Konzerte verschiedener Musikvereine statt. Auch wird von 11 bis 18 Uhr ein Flohmarkt veranstaltet.