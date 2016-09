Neuenburg am Rhein. Mehrere Auffahrunfälle, an denen insgesamt zehn Fahrzeuge beteiligt waren, sorgten gestern Nachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 5 bei Neuenburg in Richtung Karlsruhe. Die Unfälle, bei denen niemand verletzt wurde, ereigneten sich kurz nach 14 Uhr bei hohem Verkehrsaufkommen zwischen den beiden Anschlussstellen Müllheim/Neuenburg und Hartheim/Heitersheim. Die beteiligten Fahrzeuge standen teilweise auf der linken Fahrspur, wobei sich auch Personen auf der Fahrbahn befanden. Der Verkehr floss an den Unfallstellen zweispurig unter Benutzung des Standstreifens vorbei. Gegen 15.20 Uhr war die Autobahn wieder komplett frei und befahrbar, teilte die Polizei abschließend mit.