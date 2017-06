Neuenburg Mit Eisenstange attackiert: Lebensgefahr

Nachrichten-Ticker

19:44 Terrorermittlungen nach Autoattacke auf Pariser Champs-Élysées

Paris - Nach einer Autoattacke auf einen Kleinbus der Gendarmerie in Paris haben die Behörden Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen. Ein Mann hatte auf dem Champs-Élysées mit seinem Wagen den Bus gerammt, sein Auto ging in Flammen auf. Der mutmaßliche Angreifer sei tot, berichtete Innenminister Gérard Collomb. Weder Sicherheitskräfte noch Passanten wurden verletzt. Der 31-Jährige sei den Sicherheitsbehörden bekanntgewesen, berichtete der Sender BFMTV. Collomb sprach von einem "versuchten Anschlag". In dem Auto seien Waffen und Explosivstoffe gefunden worden.

19:41 Gerichtsmedizin: Carrie Fisher hatte Drogen im Blut

Los Angeles - Die Schauspielerin Carrie Fisher hatte vor ihrem Tod im Dezember mehrere Drogen konsumiert. Unter anderem seien bei der Autopsie Spuren von Kokain, Heroin und Ecstasy festgestellt worden, heißt es in dem Untersuchungsbericht der Gerichtsmediziner in Los Angeles. Bereits am Freitag hatte die Behörde erste Einzelheiten zur Todesursache bekanntgegeben. Demnach führten Schlafapnoe - eine Atemstörung, bei der nachts der Atem aussetzt - und andere Ursachen zum Tod der "Star Wars"-Darstellerin. Auch eine Herzerkrankung und die Einnahme von mehreren Drogen wurde festgestellt.

19:10 Beide Seiten zuversichtlich nach ersten Brexit-Gesprächen

Brüssel - Nach dem ersten Tag der Brexit-Gespräche haben beide Seiten eine positive Bilanz gezogen. Bei ihrem Treffen in Brüssel haben sie sich auf einen Fahrplan zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union verständigt. Zunächst soll es um die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU gehen, wie EU-Unterhändler Michel Barnier in Brüssel sagte. Auch finanzielle Verpflichtungen sowie andere "Trennungsfragen" stehen oben auf der Agenda.

18:54 Sieg zum Confed-Cup-Auftakt für Fußball-Weltmeister Deutschland

Sotschi - Fußball-Weltmeister Deutschland ist mit einem Sieg in den Confed Cup in Russland gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich in Sotschi gegen Asienmeister Australien mit 3:2 durch. Die DFB-Auswahl trifft am Donnerstag auf Südamerika-Champion Chile, ehe es im letzten Spiel der Gruppe B am Sonntag gegen Afrika-Meister Kamerun geht.

18:45 Frankreich-Wahl treibt Dax in Richtung Rekordhoch

Frankfurt/Main - Der Dax hat wieder Kurs auf sein jüngst erreichtes Rekordhoch genommen. Hintergrund waren gute Export-Daten aus Japan und die absolute Parlamentsmehrheit für den französischen Präsidenten und Hoffnungsträger Emmanuel Macron. Zudem erreichten an der Wall Street die viel beachteten Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 erneut Höchststände. Letztlich zog der Dax um 1,07 Prozent auf 12 888 Punkte an. Der Kurs des Euro gab nach und stand zuletzt bei 1,1161 US-Dollar.