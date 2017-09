Neuenburg Neue Kinderkrippe

Neuenburg-Grißheim. Einweihung mit „Tag der offenen Tür“: Am Sonntag, 10. September, 12 Uhr, wird die neue Kinderkrippe „Rheinhüpfer“ in Grißheim offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

„Die Krippe befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten in der Neuen Straße 1 im alten Schulhaus von Grißheim, das in den Jahren 2015 bis 2017 zu einer modernen Kinderkrippe umgebaut wurde, die bis zu 20 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren aufnehmen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Krippe ist werktags von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Auch der Kindergarten mit Außengelände wurde teilsaniert und bilde nun mit dem Gebäude der Krippe „ein harmonisches Ensemble im Ortskern von Grißheim“.

Nach der offiziellen Einweihung findet in beiden Gebäuden bis 16.30 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ statt, den das Personal der Einrichtungen gemeinsam mit dem Elternbeirat organisiert.

Für Bewirtung ist mit Kaffee, Kuchen und Getränken gesorgt. Die Bevölkerung ist eingeladen.