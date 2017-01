Neuenburg am Rhein. Alle Einwohner der Stadt Neuenburg am Rhein sind zum Neujahrsem­pfang mit dem Thema „Freizeit und Tourismus in Neuenburg am Rhein“ am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, im Stadthaus eingeladen. Zum Auftakt gibt es einen Sektem­pfang. Auf dem Programm stehen die Neujahrsrede von Bürgermeister Joachim Schuster, ein Interview mit Dr. Klaus Amann zum Thema „Freizeit und Tourismus in Neuenburg am Rhein“ sowie Ehrungen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Musikvereine „4 sind 1“ und die Big Band des Kreisgymnasiums Neuenburg.

Für die Hinfahrt steht den Bürgern eine Busverbindung zur Verfügung. Die Abfahrtzeiten sind wie folgt:

19.09 Uhr ab Steinenstadt /Kirche, Ankunft: Neuenburg / Rathausplatz; Abfahrt: 19.15 Uhr Grißheim / Gustav-Wick-Straße, 19.20 Uhr Zienken / Wasserturm, Ankunft Neuenburg / Rathausplatz.

Für die Rückfahrt steht ein Taxiunternehmen zu folgenden Zeiten bereit: 23.15 Uhr ab Stadthaus Neuenburg nach Steinenstadt, 23.40 Uhr ab Stadthaus Neuenburg nach Zienken und Grißheim. Die Fahrgelegenheiten sind jeweils kostenfrei.