Neuenburg Nur sechs Leute kommen zu Fuß

00:11 Deutsch-türkische Spannnungen: Merkel trifft Erdogan

Hamburg - Vor dem Hintergrund der deutsch-türkischen Spannungen ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen. Dabei sei es um den bevorstehenden G20-Gipfel, das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und die bilateralen Beziehungen gegangen. Das sagte ein deutscher Regierungssprecher nach dem rund einstündigen Gespräch. Erdogan war am Abend nach Hamburg gekommen, wo er am G20-Gipfel teilnehmen wird. Es ist der erste Besuch des türkischen Staatschefs seit seinen Nazi-Beschimpfungen an die Adresse Merkels.

23:49 Knapp drei Jahre Haft nach Attacke auf Berliner U-Bahn-Treppe

Berlin - Rund acht Monate nach einem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe ist der Täter zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach den 28-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig. Laut Urteil hatte der Mann im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betontreppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hinuntergetreten. Die junge Frau erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf.

23:48 Neuer Strafprozess gegen Bill Cosby im November

22:47 Wall Street lässt nach Arbeitsmarktdaten Federn

New York - Schwächelnde US-Börsen: Negative Indizien für den Arbeitsmarkt und Spekulationen über ein globales Einläuten der Zinswende haben eine negative Richtung vorgegeben, zumal Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts schon seit geraumer Zeit zögerlich zu Werke gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,74 Prozent auf 21 320,04 Punkte. Der Eurokurs hat von den Spekulationen über ein baldiges Ende der ultralockeren Zinspolitik in Europa profitiert. Zuletzt wurden in New York 1,1421 Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt - fast ein Cent mehr als zur gleichen Zeit am Vortag.