Neuenburg Ortsmitte und Kinder im Fokus

Nachrichten-Ticker

00:28 US-Außenminister will bei UN über Nordkorea beraten

New York - US-Außenminister Rex Tillerson will diesen Monat mit seinen Amtskollegen bei den Vereinten Nationen über das umstrittene Atomwaffenprogramm Nordkoreas beraten. Das Treffen soll Ende April stattfinden, sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, in New York. Die USA wollten so viele Außenminister wie möglich zur Teilnahme bewegen, sagte Haley. Die Sitzung werde aber auch vom Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping abhängen. Trump hofft, dass China den Druck auf seinen Nachbarn erhöhen kann.

23:50 Nach Anschlag: Brandenburger Tor ohne die Farben Russlands

Berlin - Nach dem Anschlag in der U-Bahn von St. Petersburg wurde das Brandenburger Tor am Abend nicht in den russischen Nationalfarben angestrahlt. Ein Senatssprecher sagte der dpa zur Begründung: St. Petersburg sei keine Partnerstadt von Berlin. Nach Anschlägen wie etwa in Paris, Brüssel, London, Istanbul (Partnerstädte von Berlin), Nizza und Jerusalem war das Brandenburger Tor in Solidarität mit den Betroffenen in den Nationalfarben der jeweiligen Länder angestrahlt worden.

23:45 Täter von St. Petersburg soll aus Zentralasien stammen

St. Petersburg - Bei einem der Täter des Terrorangriffs in der St. Petersburger U-Bahn soll es sich um einen Mann aus Zentralasien handeln. Es gebe eine Version, nach der die Bombe von einem Selbstmordattentäter getragen worden sei, heißt es laut Interfax von den Sicherheitsbehörden. Nach bisherigen Kenntnisstand soll der Mann 23 Jahre alt sein und radikal-islamistische Verbindungen haben. Die Behörden hatten zunächst nach zwei Verdächtigen gesucht, die auf Bildern der Überwachungskameras im Metrobereich entdeckt wurden.

23:10 Kleines Minus nach Rekordhoch an der Nasdaq

New York - Die US-Börsen sind mit leichten Verlusten in das neue Quartal gestartet. Kurz nach Handelsauftakt waren die technologielastigen Nasdaq-Indizes zwar noch auf Rekordhochs geklettert, drehten dann aber wie zuvor die Standardwerte-Indizes Dow Jones und S&P in die Verlustzone. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem minimalen Verlust von 0,06 Prozent auf 20 650,21 Punkte. Der Eurokurs lag zum Wall-Street-Schluss bei 1,0671 Dollar.

22:52 Nach Tanklaster-Unfall: 2000 Menschen sitzen auf A1 fest

Münster - Ein schwerer Unfall bei Münster hat für rund 2000 Menschen einen stundenlangen Zwangsaufenthalt auf der Autobahn 1 zur Folge. Am Abend versorgte die Feuerwehr die Menschen mit Getränken und Snacks. Die Betroffenen saßen da schon bis zu sieben Stunden fest. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Bergung noch Stunden in Anspruch nehmen kann. Schwierig abzusehen sei, ob und wann zumindest ein Nadelöhr für die Autos freigemacht werden kann. Am frühen Nachmittag war ein Tanklaster auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt.