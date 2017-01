Neuenburg-Steinenstadt (do). „Ins Blaue“ ging die musikalische Reise beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Steinenstadt am Samstag in der Baselstabhalle. Dirigent Uwe Jordan hatte mit dem Jugendorchester und der Trachtenkapelle ein ansprechendes und anspruchsvolles Programm einstudiert, das beide Orchester in ihrer Bestform zeigte und das große Publikum im Saal mit toller Blasmusik verwöhnte. „Blauer Enzian“, „Voyage into the Blue“, „Blue Trombone“, „Rhapsody in Blue“ und die „blaue Donau“ – viele Stücke im Programm huldigten der Farbe in den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen vom klassischen Walzer bis zum lässigen Swing.

Vier Ausbildungsgenerationen im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren sitzen im Jugendorchester, etliche von ihnen sah man auch später in der Trachtenkapelle wieder. 13 hatten in den zurückliegenden Monaten das bronzene Leistungsabzeichen der Jungmusiker erworben, und die nächste Bläserklasse wächst schon heran, wie Jordan stolz berichten konnte. Eine kontinuierliche Jugendarbeit ist das Geheimnis dieses Vereins, der in der Region für musikalische Qualitätsarbeit steht.

Zur Eröffnung gab es Filmmusik von Hans Zimmer zur legendären TV-Serie „The Pacific“, gekonnt arrangiert von Ted Ricketts, ein dramatisches langsames Stück mit harmonischen Raffinessen, in dem der Nachwuchs nach leichten Unsicherheiten in der Intonation selbstbewusst Fuß fasste. Auch bei der Filmmusik aus der Fantasy-Serie „Games of Thrones“ gingen die jungen Musiker voll auf Jordans engagiertes Dirigat ein, entrollten mit Schwung und Leidenschaft die Dramatik im „Lied von Feuer und Eis“.

Eine flotte Mischung aus HipHop und Rock bot „All about the Bass“ von Meghan Trainor mit einer diffizilen von Triolen und Synkopen durchsetzten Rhythmik, bei der das Ensemble souverän in der Spur blieb. Energie und Leidenschaft sprühten auch aus dem Arrangement zu „Lord of the Dance“ und der stürmisch erklatschten Zugabe „Party Rock Anthem“.

Eindrucksvoll füllte sich die Bühne mit dem Einzug der Trachtenkapelle, ein wahres Prachtorchester mit fünf Drummern, üppig besetzten Blech- und Holzbläser-Registern, die von Bassklarinette und Fagott bereichert wurden, später auch mit E-Gitarre: Mit einem solchen Ensemble kann man symphonisch auftrumpfen. Und sie zeigten, was sie drauf haben.

Die „Blue Ridge Saga“ von James Swearingen ließ als Eröffnungsstück vor dem inneren Auge die Gebirgsketten der Blue Ridge Mountains entstehen, ein farbgewaltiges Breitwand-Kino für die Ohren, in dem perfekt gemeisterte Takt- und Tempowechsel die Spannung hoch hielten. Eine opulente, konzertante Version von „An der schönen blauen Donau“ ließ das Publikum in den Melodien des Walzerkönigs Johann Strauss schwelgen, wobei Jordan die kleinen raffinierten Verzögerungen, die das Tüpfelchen auf dem rhythmischen i sind, perfekt in Szene setzte.

Kurzweilig und frisch präsentierte sich der Konzertmarsch „Blauer Enzian“ mit schönen Holzbläserstellen und süffigen Melodien, und filmreif ging es weiter mit „Voyage in the Blue“ und „Variazioni in Blue“, beides Konzertstücke mit einer Mischung aus sprühender Energie und berührenden lyrischen Momenten. In „Blue Trombone“ von Günter Norris glänzte Bernhard Scherrer mit seiner Posaune als Solist, entfaltete mit sattem, warmem Sound ein wohliges Blues-Feeling. Kleine angedeutete Glissandi ließen die Töne atmen und singen, das Orchester mutierte im Handumdrehen zur versierten Brass-Band. Und Jazzig-Bluesiges gab es auch zum Schluss mit Gershwins „Rhapsody in Blue“, in dem Julien Dallmann die extravagant-lässigen Einwürfe der Solo-Klarinette spielte. Die Zugabe bescherte dem Publikum mit dem Medley „Jackson Five“ ein weiteres musikalisches Schwergewicht. Mit Schwung und langen Atem zeigte das Orchester noch einmal seine Frische ohne Ermüdungserscheinungen.