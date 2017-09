Neuenburg Rotes Kreuz sucht stille Lebensretter

Nachrichten-Ticker

20:02 Air Berlin drohen erneut zahlreiche Flugausfälle

Berlin - Der insolventen Air Berlin drohen an diesem Mittwoch erneut Dutzende Flugausfälle. "Für morgen liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor", schrieb der Vorstand der Fluglinie in einem internen Brief an die Belegschaft. Bereits heute hatten sich etwa 200 Kollegen krank gemeldet, mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. Nach Berechnungen der Air-Berlin-Finanzabteilung habe das die Fluglinie rund fünf Millionen Euro gekostet. Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Betriebsrat ermahnten gesunde Kollegen, zur Arbeit zu gehen.

19:34 Basketballer verpassen EM-Halbfinale mit Niederlage gegen Spanien

Istanbul - Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben ihr erstes EM-Halbfinale seit zwölf Jahren verpasst. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming unterlag dem favorisierten Titelverteidiger Spanien trotz einer starken Leistung in der Runde der besten Acht in Istanbul mit 72:84. Schröder führte seine Mannschaft mit 27 Punkten erneut als bester Werfer an, konnte aber auch die neunte Niederlage in Serie gegen die Iberer nicht verhindern. Zuletzt stand die deutsche Auswahl 2005 mit Superstar Dirk Nowitzki unter den besten vier Teams Europas und holte Silber.

19:11 Norwegens konservative Wahlsieger vor harten Verhandlungen

Oslo - Nach der Parlamentswahl in Norwegen stehen schwierige Verhandlungen um eine bürgerliche Minderheitsregierung an. Die konservative Partei Høyre um Ministerpräsidentin und Wahlsiegerin Erna Solberg muss mehrere Partner finden. Das kann kompliziert werden, da eine kleine christliche Partei keine Regierung mit Rechtspopulisten unterstützen will. Solberg kann mit ihrem bürgerlich-konservativen Bündnis weiterregieren. Ihre Partei kam als zweitstärkste Kraft zwar nur auf 25,1 Prozent. Doch die stärkste Partei, die sozialdemokratische Arbeiterpartei, die 27,4 Prozent erreichte, kann mit ihren Partnern erneut keine Mehrheit bilden.

18:59 Karambolage auf der A2 - Mindestens zwei Tote und 17 Verletzte

Oelde - Bei einer Karambolage auf der Autobahn 2 bei Oelde im Münsterland sind zwei Menschen ums Leben gekommen, mindestens 17 wurden verletzt. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus, seien am Nachmittag ineinandergefahren, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Rettungshubschrauber und Notärzte seien im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die A2 Richtung Oberhausen wurde voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.

18:09 Sonne so aktiv wie lange nicht mehr - Polarlichter möglich?

Neustrelitz - Die Sonne ist derzeit so aktiv wie lange nicht mehr. Nachdem die US-amerikanische Raumfahrtagentur Nasa erst vor wenigen Tagen die stärkste Sonneneruption seit zwölf Jahren registriert hatte, brodelt es auf der Sonne munter weiter. Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zufolge gab es erneut einen Sonnensturm. Die bei den Eruptionen ausgeworfenen geladenen Teilchen können, wenn sie direkt auf die Erdatmosphäre treffen, als Polarlichter wahrgenommen werden. "Aber derzeit sieht es nicht danach aus - zumindest nicht in unseren Breiten", so das DLR.