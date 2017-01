Von Dorothee Philipp

Inzwischen weiß man in Neuenburg, dass nur wenige Zentimeter unter der Straßendecke, aber auch im Untergrund unter der Innenstadtbebauung in Grundrissen die ganze Stadtgeschichte verborgen liegt.

Neuenburg am Rhein. Zutage kam sie besonders eindrucksvoll an drei Stellen: Beim Bau des Mehrfamilienwohnhauses auf dem ehemaligen Areal der Post, beim Neubau der Volksbank-Filiale und in jüngster Zeit auf der großen freigelegten Fläche zwischen Metzger- und Schlüsselstraße, wo ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus samt Tiefgarage entstehen soll.

An allen drei Stellen gab es eine archäologische Untersuchung, die im Auftrag des Landesdenkmalamts in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenburg durchgeführt wurde. Einen Gesamtüberblick über die Arbeiten, die in diesem Jahr abgeschlossen wurden, gab der Archäologe Stephan Kaltwasser, der die Grabungen geleitet hatte, in einem Vortrag für den Geschichts- und Kulturkreis Neuenburg am Rhein.

Er habe sich sehr über das große und dauerhafte Interesse der Bevölkerung an den Arbeiten gefreut, sagte der Wissenschaftler, der auch in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Regio-Volkshochschule zahlreiche Führungen über das Grabungsgelände veranstaltet hatte. Denn allen ist bewusst, dass der direkte Blick in die Jahrhunderte zurück ein kurzer sein wird, die Grabungsstellen sind bald alle überbaut, in der Ölstraße und Breisacher Straße ist das ja schon der Fall.

Kaltwasser erinnerte an den Fund von Resten der Stadtmauer auf dem Post-Areal an der Ölstraße, die zeigten, dass das Bauwerk deutlich größer war, als bisher angenommen: 850 Meter lang war der Stadtgraben, 16 Meter breit und zwölf Meter tief. Die Stadtmauer, die sich dahinter erhob, war bis zu 15 Meter hoch, ein gewaltiges Bauwerk, das die Archäologen nur ansatzweise ausgraben konnten. Der Stadt war damals die Sicherheit diesen Riesenaufwand wert. Dass über den Graben auch ein Wasserversorgungsnetz gespeist wurde, weist nach Kaltwasser auf die florierenden wirtschaftlichen Bedingungen der Marktstadt hin.

Mit dem Dreißigjährigen Krieg kam der Niedergang, die Wasserkanäle verschwanden, die Bevölkerung begann, Brunnen zu graben. Auch von diesen fanden die Archäologen Reste.

Bei der Breisacher Straße habe man fünf Monate Zeit für die Untersuchungen gehabt, das sei zwar nicht viel, aber „wir haben trotzdem einigermaßen ein Ergebnis hinbekommen“, sagte Kaltwasser. Er zeigte nochmal die „filigranen“ Grundrisse, die auf diesem Areal gefunden wurden.

Die genaue Datierung wurde unter anderem ermöglicht, weil sich in einer Mauerritze ein so genannter Todtnauer Pfennig fand, den die Bauarbeiter damals möglicherweise bewusst dort hineingesteckt haben.

Vieles muss noch gesichtet, die über 1300 Einzelbefunde abgeglichen und zugeordnet werden, bevor man ein umfassendes wissenschaftliches Dokument über diese Grabungen erstellen kann, sagte Kaltwasser.

Noch offen liegt bisher das fast 4000 Quadratmeter große Areal zwischen Schlüssel- und Metzgerstraße. Die Parzellen der Grundstücke, die verschiedenen Zeithorizonte, die unterschiedlichen Mauertechiken und -materialien, das alles ist noch sichtbar und mit den entsprechenden wissenschaftlichen Erklärungen auch nachvollziehbar. Bis ins 13. Jahrhundert reichen die Reste zurück. Es wurde im Lauf der Jahrhunderte immer wieder an- und um- und nach den großen Zerstörungen auch wieder aufgebaut, aber der Großzuschnitt der Parzellen sei bis in die Gegenwart weitgehend unverändert geblieben, berichtete Kaltwasser.

Das Glanzlicht der jüngsten Grabungsstelle war nach Kaltwasser der Fund einer Hafnerwerkstatt, wo im Schutt von Jahrhunderte alten Trümmern sowohl Model als auch fertige Kacheln gefunden wurden. Dass auf einigen Modeln sogar die Initialen des Meisters und die Jahreszahl eingeritzt sind, sei für den Archäologen wie ein Sechser im Lotto. Genauer geht es nicht.