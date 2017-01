Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Anlässlich ihres 22-jährigen Bestehens laden die Klosterkopfhexen zu zwei Zunftabenden am 20. und 21. Januar ein. Schon der fünfte, zehnte und 15. Geburtstag der Neuenbuger Fasnachtsclique wurde mit Programmabenden groß gefeiert. „Mit dem närrischen Jubiläum wollen wir jedoch alles toppen“, sagt der Ehrenvorsitzende An­dreas Duttlinger.

Neuenburg am Rhein. Die Akteure versprechen einen Abend voll „Magischer Momente“, bei dem sich auf der Stadthaus-Bühne zahlreiche Walt Disney-Figuren tummeln werden. Die Besucher erwarten Showtänze und Büttenreden sowie Gesangseinlagen mit viel Neuenburger Lokalkolorit. Auch die kleinsten der Clique sind mit Kinderbütt und Tanzauftritt vertreten. Die Tanzband „Atlantis“ begleitet das Programm und spielt danach auch zum Tanz auf.

Viel mehr will Duttlinger, der auch Gründungsmitglied der Klosterkopfhexen ist, nicht verraten. Nur so viel: „Wir betreiben einen Riesenaufwand, auch was Kulisse, Kostüme und die Deko des Stadthauses angeht.“

Im April gingen die Vorbereitungen für das Jubiläum los, bereits seit September laufen die Proben. Jetzt, in der heißen Phase, treffen sich die Mitglieder fast täglich.

Festschrift zum Jubiläum

Fasnacht sei eben mehr, als DJ-Musik und Alkohol, betont Duttlinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Man müsse die Fasnacht mit Leben erfüllen und dem Publikum mit kreativen Auftritten auch etwas bieten wollen.

„Die Neuenburger Fasnacht bereichern, innerorts wie auch auswärts, ein Miteinander um die Kultur der fünften Jahreszeit zu erhalten, das war und ist auch heute noch unser erklärtes Ziel“, macht Duttlinger in der Festschrift deutlich, die zum närrischen Jubiläum erschienen ist.

Unter Federführung von Sascha Sütterlin wurde eine umfangreiche, reich bebilderte Festschrift herausgebracht, die einen Überblick über die 22-jährige Vereinsgeschichte gibt. Auf über 60 Seiten sind neben Grußworten, unter anderem vom Bürgermeister, Entstehungsgeschichte und Chronik der Klosterkopfhexen nachzulesen. Der Dank der Clique geht an die Sponsoren, die die Festschrift in dieser Form ermöglicht haben.

u Die Festschrift kann bei den Zunftabenden für zwei Euro gekauft werden.