Müllheim. Die Müllheimer Square-Dance-Gruppe „Load Boat Dreamers“ lädt zum „Open House“ (Tag der offenen Tür) am Sonntag, 25. September, ein. Dieser findet von 16 bis 18.30 Uhr in der Adolf-Schirmer-Halle, Goethestraße 16, in Müllheim statt. Interessierte, die gerne tanzen, können herausfinden was es mit Square Dance auf sich hat. Darüber hinaus können die Besucher die „Load Boat Dreamers“ in Aktion sehen und unter Anleigung erste Figuren ausprobieren. Mitzubringen sind Hallenschuhe mit heller Sohle und ohne spitze Absätze. Bei ausreichender Teilnehmerzahl beginnt im Oktober ein Square-Dance-Anfängerkurs. Dieser startet am Sonntag, 2. Oktober, um 15 Uhr. Auskunft und Anmeldung bei Christopher Kapp unter Tel. 0178 / 281 21 61 oder E-Mail christopherkapp @web.de n www.load-boat-dreamers.de