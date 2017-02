Vom Klassenzimmer in den Betrieb: Die Chemiekurse des Kreisgymnasiums Neuenburg besichtigten kürzlich mit ihrer Lehrerin Andrea Wolf das Neuenburger Pharmaunternehmen Losan, berichtete die Schule in einer Pressemitteilung.

Die interessante Führung begann mit einem freundlichen Empfang, bei dem zwei kleine Gruppen gebildet wurden. Der ersten Gruppe wurde zunächst eine Präsentation über die Entwicklung des Unternehmens vorgestellt. „Hierbei war interessant zu sehen, wie groß die Pharmafirma in den letzten Jahren geworden ist. Sie hat schon sehr viele internationale Kontakte geknüpft, unter anderem auch in die USA“, zeigten sich die Schüler beeindruckt

Danach konnte man die Labore sehen, in welchen aus einem Wirkstoff ein vollendetes Produkt entwickelt wird. Der Vergleich zwischen den schulischen Geräten und den Apparaturen bei der Firma Losan war sehr spannend, da diese sehr viel größer und komplexer sind.

Die zweite Gruppe war in der Zeit in der Produktion und konnte die großtechnische Medikamentenherstellung besichtigen. Losan Pharma hat sich auf Sticks, also einzeln verpacktes Pulver, Brause- und Filmtabletten, spezialisiert. Sicher wundert man sich, warum auf keinen Medikamentenpackungen der Name Losan zu finden ist. Dies liege daran, dass Losan nur für Kunden speziell produziert. Diese geben Losan einen Auftrag, ein bestimmtes Medikament mit einem bestimmten Wirkstoff herzustellen. Nach der Entwicklung kann es dann zur großtechnischen Produktion kommen. Am Ende steht nur der Name des Kunden auf dem Produkt.

Damit jeder die Chance hatte, die gesamte Firma zu entdecken, wurden die Gruppen anschließend getauscht. Zudem hatte man Zeit, Fragen zu stellen, welche immer freundlich aufgenommen und beantwortet wurden.

Am Ende des Tages waren alle Schüler erstaunt darüber, wie viel Arbeit hinter einer einzelnen Tablette steckt, und auch sehr dankbar, dass Losan sich dazu bereit erklärt hatte, ihnen einen spannenden Einblick in die Medikamentenherstellung zu geben.