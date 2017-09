Neuseeland Neuseeland wählt neues Parlament

00:41 Neuseeland wählt neues Parlament

Wellington - Neuseeland wählt heute ein neues Parlament. Nach den letzten Meinungsumfragen ist mit einem knappen Ergebnis zwischen den Konservativen, die seit 2008 an der Regierung sind, und der Labour-Opposition zu rechnen. Zu Beginn des Wahlkampfs lag die National Party unter Premierminister Bill English noch klar vorn. Dann gelang es Labour jedoch, mit der neuen Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kräftig aufzuholen. Erwartet wird, dass keine der beiden großen Parteien eine Alleinregierung stellen kann, so dass eine Koalition erforderlich wird.

00:02 AKP-Bürgermeister von Istanbul tritt überraschend zurück

Istanbul - Der Bürgermeister der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist überraschend zurückgetreten. Der AKP-Politiker Kadir Topbas kündigte an, sein Amt als Bürgermeister mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Seine Verbindungen zur regierenden AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan werde er aber beibehalten. Topbas machte keine Angaben zu den Gründen seines Rücktritts. Örtliche Medien hatten berichtet, dass es zu Differenzen zwischen dem Bürgermeister und dem ebenfalls von der AKP dominierten Stadtrat über Stadtentwicklungspläne gekommen war.

23:44 Schauspielerpreis für Jutta Hoffmann und Karl Markovics

Berlin - Jutta Hoffmann und Karl Markovics sind mit dem Deutschen Schauspielerpreis 2017 ausgezeichnet worden. Hoffmann aus Halle/Saale wurde am Abend in Berlin für ihre Hauptrolle in der BR-Produktion "Ein Teil von uns" gewürdigt, der Österreicher Markovics für sein Spiel im BR-"Polizeiruf" "Und vergib uns unsere Schuld". Den Ehrenpreis für das Lebenswerk bekam Hanna Schygulla. Als Institution wurden zudem die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Ehrenpreis Inspiration geehrt.