«Nicht glaubwürdig» Trinkwasser-Studie zu Mikroplastik in der Kritik

18:24 Dax zeigt vor EZB-Sitzung Stärke

Frankfurt/Main - Einen Tag vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank haben Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder mehr Zutrauen gefasst. Nach zwei Tagen ohne stärkere Bewegungen des Dax legte dieser zur Wochenmitte um 0,75 Prozent auf 12 214 Punkte zu auf den höchsten Schlusskurs seit zwei Wochen. Der Euro notierte am Abend bei 1,1946 US-Dollar.

18:02 Zwölfjährige Deutsche sticht Mitschüler in Washington nieder

Washington - Eine zwölfjährige Deutsche hat nach Angaben der Polizei an einer Privatschule in der US-Hauptstadt Washington einen Mitschüler niedergestochen. Bei dem Mädchen handelt es sich um die Tochter eines Mitarbeiters der deutschen Botschaft, wie ein Sprecher der Vertretung bestätigte. Die Polizei erklärte, das Mädchen genieße diplomatische Immunität und sei deswegen bisher nicht festgenommen worden. Opfer der Messerattacke ist ein 13 Jahre alter Junge.

17:41 Atommüll am Zwischenlager in Neckarwestheim angekommen

Neckarwestheim - Ein umstrittene Atommüll-Transport auf dem Neckar ist nach rund zehneinhalb Stunden Fahrt am Zwischenlager in Neckarwestheim angekommen. Das Spezialschiff mit drei Castor-Behältern hatte am Morgen am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim abgelegt. Auf der rund 50 Kilometer langen Strecke hatten einige Dutzend Aktivisten friedlich gegen den bundesweit zweiten Transport von Atommüll auf einem Fluss protestiert. In den nächsten Wochen plant der Energieversorger EnBW drei weitere Fahrten.