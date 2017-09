Niederlande 14-Jähriger gesteht Tötung seiner Eltern in Niederlanden

Nachrichten-Ticker

18:54 EU will ernst machen mit Reformen - Fahrplan angekündigt

Tallinn - Nach flammenden Appellen für eine Erneuerung will sich die EU jetzt an die Arbeit machen. Für politische Reformen soll bis Mitte Oktober ein Fahrplan stehen, um nächstes Jahr Entscheidungen zu fällen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk beim EU-Gipfel in Tallinn. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte eine schnellere, effizientere und stärkere EU gefordert und eine Serie von Reformen verlangt. Das heikelste Thema in Deutschland sind Macrons Pläne für die Eurozone. Er plädiert für einen großen eigenen Haushalt und einen Finanzminister. CSU und FDP sind skeptisch.

18:48 Ryanair kündigt bessere Informationspolitik an

Dublin - Ryanair will von Flugstreichungen betroffene Kunden besser über ihre Rechte und Ansprüche informieren. Das teilte die Fluggesellschaft mit. Ryanair-Kunden, die von den jüngsten Flugstreichungen betroffen sind, sollen demnach eine Email erhalten, in der sie über ihre Ansprüche auf Erstattung, Umbuchung oder Entschädigung informiert werden. Die Airline war heftig in die Kritik geraten, nachdem sie mehrere Tausend Flüge für die kommenden Monate gestrichen hatte. Betroffen sind rund 400 000 Passagiere. Als Grund nennt Ryanair Fehler bei der Erstellung von Dienstplänen.

18:16 Anleger bleiben optimistisch - Dax-Rekord nahe

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Klettertour zum Ausklang eines ungewöhnlich starken Septembers fortgesetzt. Der Dax beendete die Woche mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 12 828,86 Punkte. Bis zu seinem im Juni erreichten Rekordhoch von 12 951,54 Zählern fehlen dem deutschen Leitindex damit weniger als 1 Prozent. Der Eurokurs erholte sich weiter auf zuletzt 1,1814 US-Dollar.

18:05 USA ziehen Botschaftspersonal aus Kuba ab

Havanna - Nach mysteriösen Erkrankungen von US-Diplomaten in Kuba ziehen die USA mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals ab. Die Botschaft in Havanna bleibe offen, allerdings würden dort keine gewöhnlichen Visa mehr ausgestellt, sagte ein Regierungsvertreter. Das Außenministerium warnt US-Bürger außerdem vor Reisen nach Kuba. 21 Botschaftsmitarbeiter hatten Gehörerkrankungen erlitten. Einige verloren ihr Gehör sogar dauerhaft. Vermutungen gehen dahin, dass sie absichtlich Schall ausgesetzt waren. Die kubanische Regierung bestreitet, etwas mit den Vorfällen zu tun zu haben.

17:52 Merkel: EU hat Zeit für Reformen gewonnen

Tallinn - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Digital-Gipfel der Europäischen Union in Tallinn als Erfolg bewertet. Das Treffen habe die Dringlichkeit unterstrichen, beim digitalen Binnenmarkt voranzukommen, sagte sie nach Ende des Treffens in der estnischen Hauptstadt. Merkel begrüßte erneut die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Dynamik in die Debatte gebracht hätten. Weil sich die EU nicht in einer Krise befinde und Wachstum und Beschäftigung sich günstig entwickelten, sei Zeit für Reformen gewonnen. Dringend sei das Thema Migration und Asyl.