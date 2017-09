Niedersachsen Bund rechnet nach Fipronil-Skandal mit höherem Eierpreis

Nachrichten-Ticker

22:52 Volleyballer erreichen EM-Halbfinale

Kattowitz - Nervenstarke deutsche Volleyballer haben erstmals seit 24 Jahren ein EM-Halbfinale erreicht und ihre Hoffnungen auf die erste Medaille gewahrt. Die lange Zeit gehemmte Mannschaft um Diagonalangreifer Georg Grozer bezwang im Viertelfinale den Weltranglisten-27. Tschechien mit 3:1. Nach ihrem vierten Sieg in Serie trifft die Auswahl von Nationaltrainer Andrea Giani am Samstag auf Serbien, das Bulgarien 3:0 besiegte. In Krakau wollen die Deutschen erstmals ins Endspiel einziehen und sich die Premierenmedaille bei einer EM sichern.

22:49 WM-Qualifikation: 0:4-Pleite für Niederländer in Frankreich

Berlin - Nach einem Debakel müssen die Niederlande mehr denn je um die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bangen. Der WM-Dritte von Brasilien 2014 verlor 0:4 in Frankreich und wäre als Vierter der Europa-Qualifikationsgruppe A derzeit nicht einmal in den Playoffs dabei. Frankreich führt nun vor Schweden, das 2:3 in Bulgarien verlor. Die Niederlande empfangen den Gruppen-Dritten Bulgarien am Sonntag zum direkten Duell.

22:48 Wichtiger Erfolg für VW: US-Richter weist Wyomings Abgas-Klage ab

San Francisco - Der Volkswagen-Konzern hat im Abgas-Skandal einen wertvollen Erfolg vor einem US-Gericht verbucht. Eine Klage des Bundesstaates Wyoming wegen Verstößen gegen Umweltgesetze wurde vom zuständigen Richter in San Francisco abgewiesen. Die Entscheidung dürfte VW vor weiteren Milliardenkosten bewahren, weil sie auch Ansprüchen anderer Bundesstaaten einen Riegel vorschieben könnte, die über bereits erzielte "Dieselgate"-Vergleiche hinausgehen. Der Richter hatte erklärt, Verletzungen des Luftreinhaltegesetzes "Clean Air Act", seien in dem Fall Angelegenheit des US-Umweltamts EPA.

22:01 SC Freiburg leiht Offensivakteur Kent vom FC Liverpool aus

Freiburg - Der SC Freiburg hat den englischen Offensivspieler Ryan Kent für eine Saison vom FC Liverpool ausgeliehen. Der Transfer des lange Zeit auch von Hannover 96 umworbenen Kent wurde erst am späten Abend perfekt gemacht. Nach Medienberichten hatten die Breisgauer um eine mehrstündige Verlängerung des geschlossenen Transferfensters gebeten, um den Wechsel zu realisieren. "Ryan ist ein beidfüßiger Offensivallrounder. Er wird unser Spiel nach vorne nochmals bereichern", sagte SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

21:57 Trump spendet eine Million Dollar aus Privatvermögen für Flutopfer

Washington - US-Präsident Donald Trump wird eine Million Dollar aus seinem Privatvermögen für die Flutopfer von Texas spenden. Das gab seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington bekannt. Trump hatte sich am Dienstag ein Bild von der Lage in Texas gemacht und plant am Wochenende einen zweiten Besuch im Katastrophengebiet. Nach Angaben des Weißen Hauses sind durch das Hochwasser im Zuge des Tropensturmes "Harvey" 100 000 Häuser beschädigt worden. Die Sachschäden werden auf viele Milliarden Dollar geschätzt. Zuvor hatten bereits mehrere Prominente hohe Geldspenden angekündigt.