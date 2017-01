14:53 Bürgermeister im Erdbebengebiet: Schnee ist größeres Problem

Rom - Nach der neuen Erdbebenserie in Mittelitalien haben mehrere Bürgermeister betroffener Orte Hilferufe wegen des Schnees abgesetzt. "Der Notfall ist nicht das Erdbeben (...), sondern der Schnee", sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, laut Nachrichtenagentur Ansa. Mehr Räumfahrzeuge und Schneefräsen seien notwendig. Auch aus Ascoli Piceno in den Marken kam ein Notruf. "Wir brauchen jemand, der uns hilft. Hier sind Hunderte Menschen isoliert und ohne Strom", sagte Bürgermeister Guido Castelli und verlangte Hilfe des Militärs.

Rom - Nach der neuen Erdbebenserie in Mittelitalien haben mehrere Bürgermeister betroffener Orte Hilferufe wegen des Schnees abgesetzt. "Der Notfall ist nicht das Erdbeben (...), sondern der Schnee", sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, laut Nachrichtenagentur Ansa. Mehr Räumfahrzeuge und Schneefräsen seien notwendig. Auch aus Ascoli Piceno in den Marken kam ein Notruf. "Wir brauchen jemand, der uns hilft. Hier sind Hunderte Menschen isoliert und ohne Strom", sagte Bürgermeister Guido Castelli und verlangte Hilfe des Militärs.

14:08 Innenpolitiker: Aufenthaltsort von drei Gefährdern ist unbekannt

Berlin - Von den 547 bekannten islamistischen "Gefährdern" in Deutschland sind aktuell drei vom Radar der Behörden verschwunden. Das sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka am Rande einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses. Die Behörden gingen davon aus, dass sich derzeit etwa die Hälfte der als potenziell gefährlich identifizierten Islamisten im Ausland aufhalte. Der Innenausschuss befasste sich mit dem Fall des Terroristen Anis Amri. Der Tunesier war von den Behörden schon lange vor dem Anschlag in Berlin als "Gefährder" eingeschätzt worden.