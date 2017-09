Niedersachsen Wolfsburg bestätigt: Vertrag für Martin Schmidt bis 2019

Nachrichten-Ticker

15:56 Streit um Kurden-Referendum im Irak immer schärfer - Stopp angeordnet

Erbil - Eine Woche vor dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak spitzt sich der Konflikt um die umstrittene Volksabstimmung zu. Das höchste irakische Bundesgericht erklärte das Referendum für verfassungswidrig und ordnete einen Stopp aller Vorbereitungen an. Die Richter kamen damit einem Antrag der irakischen Zentralregierung nach. Die kurdische Autonomieregierung im Nordirak will kommenden Montag in einem Referendum über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Die irakische Zentralregierung lehnt das Referendum ab, weil sie einen Zerfall des Landes befürchtet.

15:53 Jamaika: Älteste Frau der Welt mit 117 Jahren gestorben

Montego Bay - Als Violet Brown zu Welt kommt, ist Jamaika noch eine Kolonie von Großbritannien und Königin Victoria sitzt in London auf dem Thron. Jetzt ist die bislang älteste Frau der Welt tot. Die Jamaikanerin starb am Freitag im Alter von 117 Jahren in einem Krankenhaus in Montego Bay, berichtete die Zeitung "Jamaica Gleaner" am Wochenende. Violet Brown wurde am 10. März 1900 geboren. "Ehre deine Mutter und deinen Vater, damit du lange lebst", sagte sie im April dem "Jamaica Gleaner". "Wenn die Leute mich fragen, was ich esse und trinke, um so lange zu leben, sage ich: Ich esse alles, außer Schweinefleisch und Hühnchen, und ich trinke keinen Rum."

15:50 Mutter und Kind in Detmold getötet: Nachbar gesteht Tat

Detmold - Eine Woche nach dem Fund der Leichen einer jungen Mutter und ihres sechsjährigen Sohnes in Detmold hat der festgenommene Nachbar die Bluttat gestanden. "Im Wesentlichen hat er die Tat eingeräumt", sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig. Es werde nun geprüft, ob die gemachte Aussage zum Ablauf der Tat so stimmt. "Wir sehen da noch einige Fragezeichen." Zum Motiv des Täters wollte er sich nicht äußern. Die Polizei hatte vor einer Woche zwei Leichen in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die Mutter und ihr Kind starben laut Obduktion an ihren Stich- und Schnittverletzungen.

15:24 AfD plädiert für deutsche Gefängnisse im Ausland

Berlin - Die AfD möchte im Ausland Gefängnisse unter deutscher Leitung eröffnen. In diesen Haftanstalten könnten dann Ausländer, die in Deutschland straffällig geworden seien, untergebracht werden, sagte die AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, in Berlin. Nach Verbüßung der Haftstrafe sollten sie dann direkt von dort in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Auf die Frage, wie die AfD andere Staaten dazu bewegen wolle, derartige Haftanstalten auf ihrem Territorium zu dulden, antwortete ihr Parteikollege Roman Reusch: "mit Geld".

15:06 Wolfsburg bestätigt: Vertrag für Martin Schmidt bis 2019

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Martin Schmidt als Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Andries Jonker offiziell bestätigt. Schmidt erhält einen Vertrag bis 2019. Von Jonker hatte sich der Tabellen-14. heute nach nur vier Spieltagen in der neuen Saison getrennt. Mit dem Niederländer mussten auch die Co-Trainer Uwe Speidel und Fredrik Ljungberg gehen. Schmidts Assistent in Wolfsburg wird der frühere Coach des Karlsruher SC II, Stefan Sartori. Der 50 Jahre alte Schweizer soll schon am Abend erstmals das Training leiten.