Nordkorea Lawrow warnt vor US-Abkehr von Atomabkommen mit Iran

Nachrichten-Ticker

03:21 Lawrow warnt vor US-Abkehr von Atomabkommen mit Iran

New York - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor negativen Folgen eines möglichen Austritts der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gewarnt. "Das wäre ein sehr schlechtes Signal an Nordkorea", sagte er der Agentur Interfax zufolge in New York. Zugleich betonte der russische Chefdiplomat bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Vollversammlung, die gegenseitigen Drohungen Nordkoreas und der USA mit Atomtests und Krieg seien nicht hinnehmbar.

03:13 Endspurt zur Wahl: Parteien werben um unentschlossene Bürger

Berlin - Am Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien letztmals um noch unentschlossen Wähler. Die CDU-Spitzenkandidatin, Kanzlerin Angela Merkel, besucht ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spricht in Aachen zu Anhängern und interessierten Bürgern. FDP-Chef Christian Lindner macht Station in Düsseldorf und Linken-Kandidat Dietmar Bartsch kommt nach Rostock. Die Grünen-Spitzenkandidaten Kathrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sind weiter unterwegs auf einem 42-stündigen "Marathon" durch alle 16 Bundesländer.

03:13 Bayern-Chef Rummenigge plädiert für Geduld beim Videobeweis

München - Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge plädiert für Geduld beim Videobeweis. Ein seriöses Urteil über das zu dieser Saison in der Fußball-Bundesliga eingeführte Hilfsmittel für den Schiedsrichter sei frühestens in der Rückrunde zu fällen. "Wir haben eine Testphase. Es war zu erwarten, dass das Thema anfangs Kinderkrankheiten hat. Wir sollten das frühestens im Januar, Februar oder März analysieren", äußerte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Abend im TV-Sender Eurosport.

02:04 Trump gibt angeblich neue Einreisebeschränkungen bekannt

Washington - US-Präsident Donald Trump will angeblich neue Einreisebeschränkungen in die USA bekanntgeben. Das Heimatschutzministerium erklärte laut Medienberichten, man habe dem Weißen Haus Restriktionen für eine Reihe von Ländern empfohlen, die nach einem langen Prüfprozess den US-Standards der Terrorabwehr nicht genügten. An diesem Sonntag endet das 90-tägige vorläufige Einreiseverbot. Die neuen Regeln sollen den Angaben zufolge am Wochenende bekanntgegeben werden. Welche Länder genau betroffen sind, wurde nicht gesagt.

02:00 Mexiko-Beben: 70 Verschüttete bisher geborgen

Mexiko-Stadt - Mehr als drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko schwindet die Chance, noch Überlebende in den Trümmern eingestürzter Gebäude zu finden. Seit dem Beben am Dienstag wurden rund 70 Menschen lebend geborgen. Nach Angaben des Zivilschutzes stieg die Zahl der Todesopfer auf 293. Es ist nun ein Wettlauf gegen die Zeit - da Menschen eigentlich nicht viel länger als 72 Stunden in den Trümmern überleben können. Mexiko rückt in der Not eng zusammen, die Bürger geben ein eindrucksvolles Beispiel von gelebter Solidarität.