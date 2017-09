Nordkorea Nordkorea droht bei neuen Sanktionen mit "Gegenoffensive"

Nachrichten-Ticker

06:10 Nordkorea droht bei neuen Sanktionen mit "Gegenoffensive"

Seoul - Nach seinem weltweit verurteilten Atomtest hat Nordkorea für den Fall neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das Außenministerium in Pjöngjang unterstellte den USA, eine feindselige Politik und dazu eine "hektische Sanktionskampagne" zu betreiben. "Wir werden auf die verabscheuungswürdigen Sanktionen und den Druck der USA mit unserer eigenen Art der Gegenoffensive antworten", wurde ein Sprecher am Abend von den Staatsmedien zitiert. UN-Generalsekretär António Guterres hatte an alle Staaten appelliert, einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel unbedingt zu verhindern.

04:50 Landwirtschaftsminister Schmidt begrüßt hohe Butterpreise

Berlin - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat den deutlichen Anstieg der Butterpreise begrüßt. "Unsere Bauern müssen von ihrer Arbeit leben können", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Noch vor rund einem Jahr seien die Preise für Butter und Milch eindeutig zu niedrig gewesen. Inzwischen kostet die günstigste 250-Gramm-Packung Butter bei den Discountern Aldi Nord und Aldi Süd sowie Lidl 1,99 Euro - laut Angaben des Milchindustrie-Verbands der höchste Stand seit mindestens 50 Jahren.

04:45 Extrem gefährlich: "Irma" nähert sich ersten Karibikinseln

San Juan - Es ist einer der stärksten Tropenstürme, der je in der Region registriert wurde: Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan "Irma" auf die Kleinen Antillen im Südosten der Karibik zugezogen. Die Menschen in der Region bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Der Hurrikan der höchsten Stufe fünf könnte katastrophale Schäden anrichten, warnte das Nationale Hurrikanzentrum in den USA. Es sei mit über drei Meter hohen Wellen, starkem Regen und Erdrutschen zu rechnen.

03:47 A61 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw lange gesperrt

Pfalzfeld - Ein Gefahrgut-Lastwagen mit hoch entzündlichem Ethanol an Bord hat in Rheinland-Pfalz Feuer gefangen und über viele Stunden die A61 blockiert. Die Autobahn war zwischen Pfalzfeld und Laudert in beide Richtungen voll gesperrt, wie die zuständige Autobahnpolizei mitteilte. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung staute sich am frühen Abend und in der Nacht kilometerweit in beide Richtungen. Gegen Mitternacht wurde in Fahrtrichtung Norden ein Fahrstreifen geöffnet. Den Angaben zufolge bestand zwischenzeitlich Explosionsgefahr. Es sei Ethanol in erheblicher Menge ausgetreten.

03:46 Schiff in Obrigheim mit Castor-Behältern beladen

Obrigheim - Für den geplanten Transport von hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar haben Spezialkräfte am stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim drei Castor-Behälter auf ein Schiff geladen. Das Festmachen der Container mit ausgedienten Brennelementen sei problemlos verlaufen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Wann die umstrittene Fahrt stattfindet, teilte die Polizei aus Sicherheitsgründen zunächst nicht mit. Beobachter rechnen aber damit, dass das beladene Schiff nicht lange in Obrigheim bleiben wird. Die Polizei schützt den Transport mit einem großen Aufgebot.