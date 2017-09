01:33 Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg

Berlin - Einen Monat nach dem Insolvenzantrag endet bei Air Berlin heute die Frist für Angebote der Kaufinteressenten. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft verhandelt seit Wochen mit der Lufthansa und weiteren Interessenten über den Verkauf von Unternehmensteilen. Eine Entscheidung soll am 25. September fallen, also am Tag nach der Bundestagswahl. Die Gewerkschaft Verdi verlangt, dass transparent gemacht wird, welche Angebote es gibt, wie seriös sie sind und ob sie tragfähige Lösungen ermöglichen. Über 8000 Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze.

Seoul - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete über Japan hinweg in den Pazifik gefeuert. Die Rakete sei nach dem Start in der Gegend um die Hauptstadt Pjöngjang etwa 3700 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee mit.

London - Der 1. FC Köln ist nach 25-jähriger Abstinenz mit einer Niederlage in den Fußball-Europapokal zurückgekehrt. Zum Auftakt der Europa League verloren die Kölner beim FC Arsenal in London mit 1:3. Die Partie war mit einer einstündigen Verspätung angepfiffen worden. Kölner Fans hatten sich am Stadion Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften geliefert. Auch 1899 Hoffenheim hat verloren. Im Heimspiel gegen Sporting Braga hieß es am Ende 1:2. Hertha BSC hat zumindest einen Punkt in Berlin behalten beim 0:0 gegen Athletic Bilbao.