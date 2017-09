Nordkorea Trump erwägt Handelsstopp mit Geschäftspartnern Nordkoreas

20:06 Seehofer kann sich Guttenberg als Bundesminister vorstellen

19:59 Air Berlin: Flüge aus operativen Gründen gestrichen

Berlin - Air Berlin hat nach eigenen Angaben heute mehrere Flüge abgesagt. "Aus operativen Gründen muss airberlin heute Flüge streichen", teilte die insolvente Fluggesellschaft auf ihrer Internetseite mit. "Wir bedauern die für unsere Fluggäste entstandenen Unannehmlichkeiten sehr." Nähere Angaben etwa zur Zahl der gestrichenen Flüge und zu den Gründen machte die Airline nicht. Am Flughafen Berlin-Tegel fielen laut den online genannten Abflügen vereinzelt Verbindungen aus, etwa nach Köln/Bonn oder Stuttgart, aber auch an weiter entfernte Orte wie San Francisco.

19:50 Merkel und Schulz zum TV-Duell eingetroffen

Berlin - Rund eine Stunde vor dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz sind beide Kandidaten am Studio in Berlin eingetroffen. Sowohl Merkel als auch Schulz begrüßten am Abend kurz ihre lautstarken Unterstützer vor dem Eingang und verschwanden dann im Gebäude. Beim einzigen Fernsehduell der beiden Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahltreffen Merkel und Schulz in Berlin aufeinander.