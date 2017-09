Nordkorea Trump: Militärische Option für Nordkorea nicht unausweichlich

Nachrichten-Ticker

13:51 Trump: Militärische Option für Nordkorea nicht unausweichlich

Washington - US-Präsident Donald Trump sieht eine militärische Option im eskalierenden Konflikt mit Nordkorea nicht als unausweichlich an. Eine andere Lösung sei besser, sagte Trump in Washington. Er würde es bevorzugen, nicht den militärischen Weg zu gehen. Aber das sei sicher etwas, was passieren könnte. Mexiko wies als Reaktion auf den jüngsten Atomtest Nordkoreas den nordkoreanischen Botschafter aus. Russland warnte vor gefährlichen Folgen neuer Sanktionen gegen die Führung in Pjöngjang.

13:48 Doppelmord-Prozess: Marcel H. räumt die Bluttaten ein

Herne - Zum Prozessauftakt um den Doppelmord von Herne hat der Marcel H. über seinen Verteidiger eingeräumt, die Bluttaten an einem Nachbarsjungen und einem Ex-Schulfreund begangen zu haben. Zu Einzelheiten wolle der 19-Jährige aber keine Angaben machen. Marcel H. wird vorgeworfen, im März zunächst den neunjährigen Jaden und einen Tag später einen 22-Jährigen ermordet zu haben. Das Motiv soll unter anderem Mordlust gewesen sein. Bilder der schrecklich zugerichteten Leichen waren später im Internet aufgetaucht. Zum Prozessauftakt zeigte der Angeklagte keinerlei Emotionen.

12:55 Hafenort wegen Tsunamigefahr in Mexiko evakuiert

Puerto Madero - Nach dem starken Erdbeben vor Mexiko haben die Behörden im Bundesstaat Chiapas Menschen wegen der Tsunamigefahr in Sicherheit gebracht. Die Bewohner von Puerto Madero, einem Hafenort in der Nähe der Grenze zu Guatemala, seien vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden, teilte die Zivilschutzbehörde von Chiapas auf Twitter mit. Die Behörde veröffentlichte Bilder von der Evakuierung. Das Erdbeben vor Mexikos Pazifikküste hatte nach Angaben der Regierung eine Stärke von 8,2. Bislang wurden 15 Todesopfer gemeldet. Für die gesamte Region gilt eine Tsunamiwarnung.

12:53 Regierung: Nato-Reise nach Konya "nicht dauerhaft tragfähig"

Berlin - Der Truppenbesuch deutscher Abgeordneter in der Türkei unter Nato-Führung kann nach Ansicht der Bundesregierung nur ein vorübergehender Kompromiss sein. Mit dem politischen und diplomatischen Aufwand sei das "natürlich keine dauerhaft tragfähgige Lösung", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Man müsse andere Möglichkeiten finden. Nach monatelangem Streit mit der Türkei über einen Truppenbesuch im türkischen Konya sind die Bundestagsabgeordneten am Mittag auf der Nato-Basis eingetroffen. Das meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA.

12:08 Hurrikan "Irma" schwächt sich auf zweithöchste Warnstufe ab

Miami - Hurrikan "Irma" hat sich auf seinem Weg durch die Karibik von einem Sturm der höchsten Warnstufe fünf auf Stufe vier abgeschwächt. Der Sturm bleibe aber ein "extrem gefährlicher Stufe-vier-Hurrikan", teilte das nationale US-Hurrikan-Warnzentrum in Miami mit. "Irma" zieht demnach derzeit über die südlichen Bahamas. Anschließend soll er über das Meer an der Nordküste Kubas entlangwandern und am Sonntagmorgen (Ortszeit) die Inselgruppe der Florida Keys und die Südküste des US-Bundesstaats erreichen.