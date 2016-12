Nachrichten-Ticker

04:44 GfK veröffentlicht neue Daten zur Verbraucherstimmung

Nürnberg - Die Gesellschaft für Konsumforschung veröffentlicht heute aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Experten rechnen damit, dass sich das Konsumklima auch unter dem Eindruck des Weihnachtsgeschäfts weiter leicht verbessert hat. Unklar sei allerdings, welchen Einfluss die wachsenden Konjunkturrisiken bei Entscheidungen über größere Anschaffungen hatten. In der Vergangenheit hatten sich Verbraucher solchen weltwirtschaftlichen Entwicklungen gegenüber als vergleichsweise resistent gezeigt - vorausgesetzt, sie müssen nicht um ihren Job fürchten.

04:43 Amri nach Anschlag angeblich in Berlin gesichtet

Berlin - Neue Hinweise zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri könnten darauf hindeuten, dass der europaweit gesuchte Tunesier nach dem Anschlag Unterschlupf in Berlin gesucht hat. Der rbb veröffentlichte am Abend Überwachungsbilder, die den Terrorverdächtigen knapp acht Stunden nach dem Lkw-Anschlag vor einem Berliner Moschee-Verein zeigen sollen. Nach Informationen des "Tagesspiegels" gehen die Ermittler davon aus, dass sich Amri noch in Berlin versteckt hält. Die Ermittler haben kaum noch Zweifel, dass er für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten verantwortlich ist.

03:40 Deutsche Bank legt Hypotheken-Streit mit den USA bei

Frankfurt - Die Deutsche Bank hat nach eigenen Angaben den Hypotheken-Streit mit den USA beigelegt. Die Bank teilte in der Nacht mit, sie habe sich mit dem US-Justizministerium grundsätzlich auf einen Vergleich geeinigt. In der Vereinbarung habe sich die Deutsche Bank verpflichtet, eine Zivilbuße in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar zu zahlen und 4,1 Milliarden US-Dollar an Erleichterungen für Verbraucher in den USA bereitzustellen.

03:39 24 Verletzte bei Hochhaus-Brand in New York

New York - Bei einem Brand in einem Hochhaus in New York sind 24 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch vier Feuerwehrleute, berichten örtlichen Medien. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage des 33-stöckigen Gebäudes in Manhattan ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit hatte dichter Rauch die oberen Stockwerke erfasst. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten, die dann nach über zwei Stunden erfolgreich abgeschlossen wurden.

03:22 Anschlag auf Einkaufszentrum befürchtet: Zwei Festnahmen in Duisburg

Duisburg - Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden 28 und 31 Jahre alten im Kosovo geborenen Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das große Centro-Kaufhaus in Oberhausen vorbereitet zu haben. Das teilte die Polizei nach den Festnahmen in der Nacht mit. "Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind", hieß es weiter.