Nordrhein-Westfalen Arsenal kündigt Untersuchung nach Chaos bei Köln-Spiel an

12:08 Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg

Seoul - Nach der Verschärfung der UN-Sanktionen wegen seines jüngsten Atomtests hat Nordkorea erneut eine Rakete von mehreren tausend Kilometern Reichweite über Japan hinweg gefeuert. Die Rakete stürzte nach dem Flug über die nördliche japanische Insel Hokkaido in den Pazifik. Die USA, Japan und Südkorea reagierten empört. Der UN-Sicherheitsrat wird nach Angaben der Vereinten Nationen noch heute in einer Dringlichkeitssitzung über den neuen Waffentest beraten.

12:04 Über 100 Polizisten suchen Täter des Familiendramas

Villingendorf - Im Fall des blutigen Familiendramas von Villingendorf sucht die Polizei mit rund 100 Beamten nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung sei vor allem auf die Autobahnen in ganz Baden-Württemberg ausgeweitet worden, auch die Grenzstellen seien informiert, hieß es bei der Polizei. Gesucht wird ein 40-Jähriger. Er soll am Abend drei Menschen - zwei befreundete Erwachsene und seinen sechs Jahre alte Sohn - erschossen haben. Die Mutter des Kindes konnte sich nach Angaben der Polizei retten.

11:51 Polizei lässt Bande von Autodieben hochgehen

Bayreuth - Sie sollen teure Autos in ganz Deutschland geklaut, in Tschechien zerlegt und dann verkauft haben - jetzt ist die international agierende Bande der Polizei ins Netz gegangen. Die Verdächtigen sollen einen Schaden von mehr als 1,2 Millionen Euro verursacht haben, allein im Haupttatzeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016 waren sie für mehr als 100 Straftaten verantwortlich, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Die mutmaßlichen Täter sollen vor allem aus Moldawien und Rumänien stammen, Kopf der Bande sei ein Tscheche.