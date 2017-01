13:54 NRW-Innenministerium: Haft bis Abschiebung Amris unmöglich

Düsseldorf - Im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri haben die Behörden keine Möglichkeit gesehen, ihn bis zu seiner Abschiebung in Haft zu nehmen. Das sei im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern verworfen worden, sagte der Abteilungschef für Ausländerangelegenheiten im NRW-Innenministerium in einer Sondersitzung des NRW-Innenausschusses. Man habe damals nicht "gerichtsverwertbar" nachweisen können, dass eine konkrete Gefahr von Amri ausgehe. Alle Versuche, Amri abzuschieben, seien gescheitert.

13:49 Massenkarambolage in Schweden: 30 Autos krachen ineinander

Uppsala - Auf eisglatter Straße sind in Schweden 30 Autos in eine Massenkarambolage geraten. Fünf Menschen wurden bei den Zusammenstößen auf einer Fernverkehrsstraße nördlich von Uppsala nach ersten Erkenntnissen der Rettungszentrale verletzt. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst nicht bekannt.

13:48 Hendricks lehnt Erhöhung der Mehrwertsteuer für Milch ab

Berlin - Umweltministerin Barbara Hendricks lehnt den Vorschlag des ihr untergeordneten Umweltbundesamtes ab, aus Gründen des Klimaschutzes die Mehrwertsteuer auf Tierprodukte wie Milch und Fleisch zu erhöhen. Bislang wird auf diese Lebensmittel - ebenso wie auf die meisten anderen Grundnahrungsmittel in Deutschland - der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben. Das Umweltbundesamt hatte vorgeschlagen, tierische Nahrungsmittel künftig mit 19 Prozent zu besteuern. Der Greenpeace-Energieexperte Tobias Austrup begrüßte die Ideen.

12:44 Attentäter Amri hatte mindestens 14 Identitäten

Düsseldorf - Der Attentäter Anis Amri ist den Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt gewesen. Das geht aus einem Bericht des nordrhein-westfälischen Landeskriminaldirektors Dieter Schürmann vor dem Innenausschuss des Landtags hervor. In einer Sondersitzung schilderte Schürmann die Bemühungen der Behörden, dem Tunesier Vorbereitungen eines terroristischen Anschlags nachzuweisen. Am Ende sei es allen Behörden von Bund und Ländern auch gemeinsam nicht gelungen, ausreichend konkrete Hinweise zusammenzutragen.

12:42 Frühes Aus für Kerber bei Tennisturnier in Brisbane

Brisbane - Die Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist bei ihrem ersten Turnierstart 2017 schon im Viertelfinale gescheitert. Die 28-Jährige unterlag in Brisbane der Ukrainerin Jelina Switolina mit 4:6, 6:3 und 3:6. Nach knapp zwei Stunden verwandelte Switolina den Matchball. Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos. Schon in ihrem Zweitrundenspiel gegen Ashleigh Barty aus Australien hatte sich die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin des Jahres 2016 gestern schwer getan.