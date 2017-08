Nordrhein-Westfalen Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Seniorinnen tot

22:03 Guatemalas Verfassungsgericht stoppt Ausweisung von UN-Ermittler

21:58 Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Seniorinnen tot

Billerbeck - Bei einem schweren Autounfall in Billerbeck in der Nähe von Münster sind drei Seniorinnen getötet worden. Eine 69-jährige Fahrerin war auf einer Landstraße in einer Kurve frontal in den entgegenkommenden Wagen mit den drei 74 bis 83 Jahre alten Frauen gerast. Bei dem Unfall gab es zudem drei Schwerverletzte. Die 69-Jährige und ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Das andere Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Straße geschleudert.

21:21 Verunglückte deutsche Seilschaft identifiziert

Wien - Nach dem tödlichen Unglück einer Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land hat die österreichische Polizei nähere Angaben zu den sechs Männern gemacht. Der Schwerverletzte sei ein Mann aus dem Raum Altötting, hieß es. Die fünf Toten stammten ebenfalls aus dem Raum Altötting sowie aus der Gegend von Burghausen. Die Männer waren in etwa 3000 Metern Höhe am Berg Gabler unterwegs, als einer von ihnen ins Rutschen kam und die anderen mitriss. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.

20:52 Videobeweis: RB Leipzigs Coach Hasenhüttl noch nicht überzeugt

Krimml - In den Alpen sind am Wochenende mindestens acht Bergsteiger bei Unglücken in den Tod gestürzt. In Österreich starben fünf Mitglieder einer sechsköpfigen Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land. Einer der Bergsteiger kam in etwa 3000 Metern Höhe ins Rutschen und riss die anderen mit. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter in eine Gletscherspalte. In Italien starben laut Nachrichtenagentur Ansa mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft am Berg Presanella auf einem Gletscher. Bei einer Wanderung nahe Oberstdorf kam außerdem eine 80-Jährige ums Leben.