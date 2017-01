Nachrichten-Ticker

14:23 Durchsuchung bei mutmaßlichem "Reichsbürger" in Fürth

Fürth - Die Polizei hat im fränkischen Fürth die Wohnung eines mutmaßlichen "Reichsbürgers" nach Waffen durchsucht. Es seien mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen den 46-Jährigen sowie gegen Dritte vollzogen worden, sagte Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Der Mann stehe im Verdacht, unerlaubt Waffen zu besitzen. Er könne möglicherweise der "Reichsbürger"-Szene zugeordnet werden. Ob in der Wohnung tatsächlich Waffen gefunden wurden, konnte Traud zunächst nicht sagen.

14:02 Bio-Hersteller ruft Rewe-Nudelsoße zurück

Gierstädt - Wegen falschen Inhalts in einzelnen Gläsern ruft der Bio-Lebensmittel-Hersteller Naba Feinkost GmbH in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Nudelsoße zurück. Betroffen sei "Rewe Bio Pasta Sauce Tomate-Basilikum" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Januar 2019 für die 330-Milliliter-Gläser, teilte das Unternehmen mit. In einigen Gläsern befinde sich fälschlicherweise Ricotta-Nudelsoße mit Käse und Cashewkernen. Sie können bei Allergikern zu gesundheitlichen Problemen führen.

14:00 De Maizière für Flüchtlingslager außerhalb Europas

Valletta - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat sich erneut für Flüchtlingslager außerhalb Europas ausgesprochen. Es müsse darüber nachgedacht werden, dass Migranten, die mit Hilfe von Schleppern nach Europa gelangen wollten, an einen "sicheren Ort" gebracht werden. Das sagte der CDU-Politiker am Rande des EU-Innenministertreffens im maltesischen Valletta. De Maizière wirbt bereits seit längerem für Flüchtlingslager etwa in Nordafrika. Länder, die dafür aus seiner Sicht geeignet sein könnten, wollte er in Malta aber nicht nennen.

14:00 Nato pocht nach Trumps Folter-Äußerungen auf Völkerrecht

Brüssel - Nach umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Folter hat sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ausdrücklich zur strikten Einhaltung des Völkerrechts bekannt, das derartige Gewaltmethoden verbietet. "Alle Nato-Einsätze werden immer im Einklang mit dem internationalen Recht geführt", sagte Stoltenberg in Brüssel. Trump hatte gesagt, er sei der Meinung, dass Folter funktioniere. Er erklärte aber auch, dass er sich an das halten werde, was Verteidigungsminister James Mattis und CIA-Chef Mike Pompeo für richtig erachteten. Beide hatten sich gegen Folter ausgesprochen.

13:54 Baby-Elefant aus dem Kölner Zoo wiegt gerade einmal 100 Kilo

Köln - 100 Kilo schwer, gesund und putzmunter - der Kölner Zoo freut sich über den ersten Elefanten-Nachwuchs in diesem Jahr. Der kleine Bulle, Sohn von Elefantendame Maha Kumari, wurde in der Nacht geboren. "Das läuft hier ganz natürlich im Herdenverband ab", sagte ein Zoo-Sprecher. Das Besondere: Auch die Mutter des Neugeborenen ist im Kölner Zoo zur Welt gekommen. "Das zeigt, dass unser Zuchtprinzip erfolgreich ist", sagte der Sprecher. Eines Tages wird der Dickhäuter bis zu fünf Tonnen wiegen.