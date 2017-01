Nachrichten-Ticker

11:10 Serena Williams nach Australian-Open-Sieg wieder Nummer eins

Melbourne - Serena Williams hat mit einem 6:4, 6:4-Finalsieg über Schwester Venus zum siebten Mal die Australian Open der Tennisprofis in Melbourne gewonnen. Damit löst die Amerikanerin Angelique Kerber wieder als Weltranglisten-Erste ab und ist mit dem 23. Grand-Slam-Titel nun alleinige Rekordhalterin der Profi-Ära vor Steffi Graf. Vorjahressiegerin Angelique Kerber war diesmal schon im Achtelfinale gescheitert und verliert nun die Position als Nummer eins der Welt, die sie im September übernommen hatte.

10:52 Lidl ruft Brotaufstriche zurück

Neckarsulm - Die Supermarktkette Lidl ruft Brotaufstriche der Marke "Meine Käserei" zurück. Die Sorten Ananas-Pfirsich, Schnittlauch und Tomate-Basilikum, jeweils in der 175-Gramm-Packung, sollten nicht verzehrt und zurückgebracht werden - unabhängig vom Haltbarkeitsdatum. Das Bakterium Listeria monocytogenes wurde in dem Produkt nachgewiesen, das Magen-Darm-Erkrankungen auslösen kann. Verkauft wurde der betroffene Brotaufstrich in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

10:00 Auto schleudert bei Glätte gegen Mauer - Fahrer stirbt

Sandau - Durch einen Glätteunfall auf einer Bundesstraße in Sachsen-Anhalt ist Autofahrer in der Nacht ums Leben gekommen. Sein Wagen war bei Reifglätte von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Mauer geprallt. Ein Streifenwagen entdeckte den Unfallwagen in der Nacht. Der 49-Jährige Fahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen. Der Mann war nicht angeschnallt und besaß auch keinen Führerschein.

09:58 Außenminister Gabriel zu erstem Antrittsbesuch in Paris

Paris - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist keine 24 Stunden nach seiner Ernennung zu seinem ersten Antrittsbesuch in Paris eingetroffen. Dort will er mit seinem Kollegen Jean-Marc Ayrault über die Zukunft der EU und andere internationale Themen sprechen. Gabriel war gestern vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt gewechselt - als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident werden will. In seiner Antrittsrede hatte Gabriel die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit erklärt.

08:57 Bericht: Nordkorea nimmt Atomreaktor wieder in Betrieb

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben von Experten womöglich den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. Satellitenbilder zeigten Hinweise, dass der Kühlkreislauf des Reaktors in Gang gesetzt ist. Das sei ein Zeichen dafür, "dass der Reaktor sehr wahrscheinlich im Betrieb ist", heißt es.