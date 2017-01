19:23 Dortmund verpasst Sprung auf Platz drei: nur 1:1 in Mainz

Mainz - Borussia Dortmund hat den Sprung auf Platz drei in der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Thomas Tuchel musste sich beim FSV Mainz 05 mit einem 1:1 begnügen. Nationalspieler Marco Reus hatte die Westfalen bereits nach 124 Sekunden in Führung gebracht, Danny Latza sicherte den Gastgebern mit seinem Kopfball-Treffer noch einen Punkt. Die Dortmunder bleiben damit hinter Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf Rang vier. Die Mainzer verbessern sich auf den zehnten Tabellenplatz.

19:07 Frankreich zum sechsten Mal Handball-Weltmeister

18:53 Gabriel: Einreisesperren falsch im Kampf gegen Terror

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel rügt mit deutlichen Worten die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisesperren gegen viele Muslime. Es sei nicht die Politik in Europa, Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religion zu stigmatisieren. Darüber hinaus sei der Schutz von Flüchtlingen ein völkerrechtlich bindendes Gebot, das nicht zur Disposition gestellt werden dürfe, heißt es in einer Erklärung Gabriels und seines niederländischen Kollegen Bert Koenders. Der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus gelinge nur mit einem klaren Kompass und auf Grundlage eines festen Wertegerüsts.

18:42 Weltweit Sorge nach Trumps Einreiseverboten für Muslime

Washington - Donald Trump hat mit seinem Einreiseverbot für viele Muslime international Besorgnis und Proteste ausgelöst. Doch der US-Präsident verteidigt die Maßnahme. Das Land brauche jetzt starke Grenzen und extreme Kontrollen, twitterte er. Ein New Yorker Gericht bremste den Einreisestopp allerdings. Der Gerichtsentscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt. An mehreren US-Flughäfen protestierten Tausende Menschen gegen die Einreiseverbote, darunter mehr als 1000 am New Yorker Flughafen JFK. Die Proteste sollen heute fortgesetzt werden.