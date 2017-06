Nordrhein-Westfalen Fußgänger bei illegalem Autorennen in Mönchengladbach getötet

Nachrichten-Ticker

07:44 Von Gorbatschow bis Bush: Weltweite Trauer um Altkanzler Kohl

Berlin - Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl im Alter von 87 Jahren hat international Trauer ausgelöst. Der einstige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow würdigte Kohl als herrausragenden Politiker, der deutliche Spuren in der Weltgeschichte hinterlasse. "Die Deutschen haben Helmut Kohl den Spitznamen "Kanzler der deutschen Einheit" gegeben. Das ist richtig und gerecht", sagte Gorbatschow. Der frühere US-Präsident George H. W. Bush würdigte Kohl als "wahren Freund der Freiheit". Der Staatsakt zu Ehren Kohls wird voraussichtlich in seiner Heimat Rheinland-Pfalz stattfinden.

06:05 Asylbewerber in Wismar mit Messer verletzt

Wismar - Ein Asylbewerber ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige in der Nacht zum Samstag in Wismar unterwegs, als ihm zwei Männer den Weg versperrten. Die Unbekannten forderten den Ägypter erst auf, Deutsch zu sprechen, dann schlug ihm einer der Täter ins Gesicht. Der andere Täter filmte die Attacke mit seinem Handy. Dann steckte der Mann sein Handy weg und zückte ein Messer, womit er das Opfer im Gesicht verletzte. Danach flüchteten die Täter. Die Fahndung nach ihnen war zunächst erfolglos.

06:00 Trump attackiert Kuba - Neue Hürden für US-Touristen

Miami - US-Präsident Donald Trump bricht mit der Kuba-Politik seines Vorgängers Barack Obama. Er will mit neuen Hürden für den Tourismus die sozialistische Führung unter Druck setzen. "Sie haben ein Abkommen mit einer Regierung gemacht, die Gewalt und Instabilität in die Region bringt", sagte er gestern in einer Rede in Miami mit Blick auf den Annäherungskurs der Obama-Regierung. "Ein freies Kuba ist das, was wir erreichen werden", versprach er. Trump unterschrieb ein Dekret, das Einschränkungen bei den Reisebestimmungen für US-Bürger vorsieht sowie ein Verbot von Zahlungen an Kubas Militär.

05:57 Confed-Cup-Vorbereitungen - "Ekliges Spiel" zum Start

Sotschi - Am ersten Spieltag des Confederations Cups setzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi die Vorbereitung auf ihre Auftaktpartie gegen Australien fort. Bundestrainer Joachim Löw hat die vorletzte Trainingseinheit in Sotschi am Vormittag angesetzt. Die Anspannung nimmt täglich zu. "In dieser Gruppe sind drei Punkte gegen Australien Pflicht", sagte Angreifer Timo Werner zur Erwartungshaltung im ersten Spiel. "Jetzt kommt gleich ein ekliges Spiel, denn Australien wird versuchen, uns mit großer Physis und Härte zu bekämpfen", äußerte Werner auf der Internetseite des DFB.

04:51 Grüne diskutieren Programm: Kohleausstieg und Sicherheit

Berlin - Mit einer voraussichtlich hitzigen Debatte über ihr Kernthema Klimaschutz setzen die Grünen heute die Beratung über ihr Programm für die Bundestagswahl fort. Bereits im November hatte ein Parteitag den kompletten Kohleausstieg bis 2025 gefordert - Partei- und Fraktionsspitze sind für ein späteres Datum, wenn die schmutzigsten Kraftwerke sofort vom Netz gehen. Weitere Themen sind der Abschied vom Verbrennungsmotor, Europa und Außenpolitik, Integration und Sicherheit.