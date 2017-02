Nachrichten-Ticker

12:42 Gewalt bei Räumung von israelischer Siedlung Amona

Tel Aviv - Bei der Räumung der israelischen Siedlung Amona ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Auf Videos sind Handgreiflichkeiten zwischen Sicherheitskräften und Räumungsgegnern zu sehen. Nach Medienberichten wurden dabei eine Polizistin und ein Siedler verletzt. Die Einsatzkräfte wollen in Amona Häuser räumen, in denen sich Hunderte Einwohner und Unterstützer verbarrikadiert haben. Das Gericht hat die Räumung von Amona angeordnet, weil die nicht genehmigte Siedlung auf palästinensischem Privatland errichtet wurde.

12:40 EU plant schärfere Grenzwerte für Abgase

Brüssel - Die EU-Kommission will mit schärferen Grenzwerten den Ausstoß von Kohlendioxid bei Autos und Lastwagen weiter drücken. Vizekommissar Maros Sefcovic kündigte für den Herbst neue Vorschläge an. Er begründete das mit den EU-Zusagen im Weltklimapakt von Paris, die Treibhausgase bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Auf Autos und Lastwagen entfallen nach seinen Worten insgesamt rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union. Der Anteil von Lkw steige. Hier wolle man von den Standards in den USA und China lernen.

12:29 Rechtsradikaler soll Wehrhahn-Anschlag verübt haben

Düsseldorf - Fast 17 Jahre nach dem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn mit überwiegend jüdischen Opfern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem 50-Jährigen handelt es sich um einen Rechtsradikalen, der nach der Tat festgenommen worden war, aber mangels Beweisen wieder gehen konnte. Am 27. Juli 2000 war an dem S-Bahnhof eine Rohrbombe explodiert. Ein Metallsplitter drang in den Bauch einer schwangeren Frau ein und tötete ihr ungeborenes Baby. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt.

12:02 Warnstreiks an Schulen in mehreren Bundesländern

Berlin - Einen Tag nach der ergebnislos verlaufenen Tarifrunde für Beschäftigte der Länder sind angestellte Lehrer und Sozialpädagogen in mehreren Bundesländern in Warnstreiks getreten. Protestaktionen gab es in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. In den nächsten Tagen könnten Unikliniken, Polizei, Justizverwaltung und Straßenmeistereien betroffen sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief für morgen zu einem ganztägigen Warnstreik an Hamburgs Schulen auf.

12:00 Terrorverdächtige gehörten zu Fussilet-Moschee

Berlin - Einer der drei in Berlin verhafteten Terrorverdächtigen war ein Verantwortlicher der umstrittenen Fussilet-Moschee in der Hauptstadt. Die drei Männer im Alter von 21, 31 und 45 Jahren seien alle dem Umfeld der Moschee zuzurechnen, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Martin Steltner. Den Verdächtigen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland vorgeworfen. Der Verfassungsschutz führt die Fussilet-Moschee im Berliner Stadtteil Moabit als Islamisten-Treffpunkt.