Nordrhein-Westfalen Juventus Turin bestätigt Interesse an Höwedes

10:47 "Harvey" zum Hurrikan der Kategorie 2 hochgestuft

Washington - Der Hurrikan "Harvey" nimmt vor seinem Auftreffen auf die US-amerikanische Küste an Stärke zu. Das nationale Hurrikan-Center der USA stufte den Sturm zum Hurrikan der Kategorie zwei hoch. Damit liegen seine Windgeschwindigkeiten bei über 154 Kilometern pro Stunde. "Harvey" habe aber das Potenzial für Stufe drei - das entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 208 Kilometern pro Stunde. Damit könne "Harvey" ein lebensbedrohliches Ausmaß annehmen, warnte das Center. Millionen von Menschen rüsten sich gegen den Sturm, der einer der schlimmsten seit zwölf Jahren werden könnte.

10:10 Waffen bei Betreibern von "linksunten.indymedia.org" gefunden

Freiburg - Bei den Dursuchungen der Räumlichkeiten der linksextremistische Internetplattform "linksunten.indymedia.org" sind zahlreiche Waffen gefunden worden. Darunter seien Messer, Schlagstöcke, Rohre und Zwillen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Berlin. Der Minister bestätigte das Verbot der Plattform. "Der Weiterbetrieb der Seite ist ab sofort eine Straftat", sagte er. Am Morgen wurden im Zusammenhang mit dem Verbot Räumlichkeiten in Freiburg durchsucht. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen waren insgesamt fünf Objekte betroffen.