Nachrichten-Ticker

20:44 Brasiliens Regierung fürchtet weitere Häftlingsrevolten

Rio de Janeiro - Nach den Massakern in mehreren Gefängnissen fürchtet die brasilianische Regierung auch in weiteren Haftanstalten Revolten. Die Zeitung "O Globo" berichtet, dass in fünf Bundesstaaten Brasiliens die Alarmbereitschaft vor möglichen Häftlingsrevolten verschärft worden sei. Bei Revolten und Fehden in den nördlichen Bundesstaaten Manaus und Roraima waren in der vergangenen Woche knapp hundert Häftlinge getötet worden. Viele der Opfer wurden enthauptet und zerstückelt. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Zusammenstöße zwischen rivalisierenden kriminellen Banden handelt.

20:42 Wetterdienst warnt weiter vor Glatteis in Deutschland

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Abend wiederholt vor Eisregen und glatten Straßen gewarnt. Besonders betroffen seien der Westen und der Norden. Der DWD sprach von Unwettersituationen in Teilen der Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Es könne noch bis in die Nacht hinein gefährlich glatt auf den Straßen sein. Vielerorts meldeten Polizei und Feuerwehr zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen.

20:03 15-Jähriger stirbt nach Attacke in Silvesternacht

Bremen - Ein 15-Jähriger ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei in Bremen mit. Der Jugendliche war in der Silvesternacht in Bremer Stadtteil Blumenthal von mehreren Personen angegriffen worden und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei würden weiter unter Hochdruck ermitteln. Die Polizei will in der kommenden Woche detaillierte Informationen bekanntgeben.

20:00 Die Lottozahlen

Gewinnzahlen: 12 - 14 - 17 - 22 - 45 - 46 Superzahl: 7 Spiel 77: 8 1 7 0 2 3 6 Super 6: 0 4 8 3 2 6 (alle Angaben ohne Gewähr)

19:40 Trump bekräftigt Wunsch nach guten Beziehungen zu Moskau

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass er gute Beziehungen zu Russland verfolgen will - trotz der Einschätzung der US-Geheimdienste, dass Kremlchef Wladimir Putin persönlich Hackerangriffe zur Beeinflussung der US-Wahl angeordnet hat. "Ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben, ist eine gute Sache, nicht eine schlechte Sache", twitterte Trump. "Nur törichte Leute oder Dummköpfe würden denken, dass es schlecht ist!" Zuvor hatte sich Trump wiederholt äußerst skeptisch über die Hacker-Vorwürfe geäußert.