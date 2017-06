Nordrhein-Westfalen Koalitionen in NRW und Schleswig-Holstein stehen

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben sich die Parteien jeweils auf ein Regierungsbündnis verständigt. NRW wird künftig von CDU und FDP regiert, in Kiel hat sich die CDU mit Grünen und FDP verständigt. Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen bekommt in den nächsten Tagen den letzten Schliff. Außerdem müssen die Ressortzuschnitte noch endgültig festgelegt werden. In Schleswig-Holstein will das Verhandlungsteam die letzten Details noch am Abend klären.